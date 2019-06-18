Akşam Postası / 18 Haziran 2019

1- ABD ‘S-400 krizi’nde el artırdı: Türk savunma şirketlerinin tümüne yaptırım

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) Ellen Lord, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planı nedeniyle Washington’ın Lockheed Martin yapımı F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak diğer Türk savunma şirketlerine finansal yaptırımlar getirebileceğini belirtti.

2- Ankara’dan ABD’nin S-400 mektubuna 12 gün sonra yanıt: Üsluptan rahatsız olduk

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD savunma bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan’ın S-400 alımına ilişkin gönderdiği mektuba yanıt vererek Washington’ın ‘müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlığın yeniden vurgulandığını’ bildirdi.

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3- Mursi defnedildi

Fotoğraf: Reuters

Yargılandığı mahkeme salonunda dün hayatını kaybeden Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00’te Kahire’de defnedildi.

4- ABD Ortadoğu’ya ilave 1000 asker gönderiyor: Gerekçe İran

ABD savunma bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan, Umman Körfezi’ndeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu’ya 1000 ek asker sevk edileceğini açıkladı.

5- Demirtaş’tan seçmenine: İmamoğlu’nun söylemi desteklenmeli

Fotoğraf: Reuters

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

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6- Sayıştay’dan İmamoğlu’na: O raporda usulsüzlük tespiti yok

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2017 yılına ilişkin Sayıştay raporunun büyükşehir belediyesindeki (İBB) usulsüzlüklerin ortaya koyduğuna yönelik paylaşım yapması üzerine Sayıştay’dan açıklama geldi. Açıklamada, İmamoğlu’nun belirttiği hususların mevzuatta öngörülen ‘kamu zararı’ veya ‘usulsüzlük’ unsurlarını taşımadığı, söz konusu denetim raporunda da İBB’ye ‘olumlu görüş’ verildiği belirtildi.

7- CHP’den Sayıştay’a tepki: Siyasi tavır alarak seçime müdahil oluyorlar

CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, partinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki usulsüzlük açıklamalarına yanıt veren Sayıştay’ı siyasi tavır alarak İstanbul seçimine müdahil olmakla suçladı.

8- HDP bölgedeki İstanbul seçmeninin yol masrafını karşılama kararı aldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bölgede bulunan İstanbul seçmenini sandığa taşıyacak.

9- İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın ‘gizli görüşme’ iddiasına yanıt: Sorularla ilgisi yok

Fotoğraf: DHA

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun programdan önce tartışmanın moderatörü İsmail Küçükkaya ile ‘gizli görüşme’ yaptığını öne sürdü. İmamoğlu, görüşmenin sorularla ilgisi olmadığını açıkladı.

10- REMRES Araştırma: İmamoğlu 2.5 puan önde

REMRES Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 23 Haziran İstanbul seçimi anketine göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 51.14; ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı ise yüzde 48.53.

11- İmamoğlu’ndan İstanbul’un ulaşımı için 3T formülü: Toplu Taşıma Teşvik

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ‘millet ittifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, ‘Toplu Taşıma Teşvik Planı‘ hazırlanacağını duyurdu. İmamoğlu bu plana 3T adını verdiklerini söyledi.

12- Katar 2022 Platini’nin başını yaktı: Gözaltına alındı

Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA’nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

13- ‘Saray’ bütçesi: 2019’un ilk beş ayında 2.5 milyar lira harcandı

Fotoğraf: Reuters

2019’un ilk beş ayında cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın örtülü ödenek harcamaları 2.5 milyar liraya dayanıp rekor kırdı.

14- Türkiye’nin sondajları nedeniyle: Kıbrıs’tan AB’nin genişlemesine veto tehdidi

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin sondaj faaliyetleri karşısındaki tavrını sertleştirmediği sürece Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesine yönelik herhangi bir anlaşmayı veto etme tehdidinde bulundu.

15- Çipras: Türkiye’nin sondaj çalışmaları kınanması gereken kanunsuz faaliyetler

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında yürüttüğü doğalgaz sondaj çalışmalarının ‘kanunsuz faaliyetler’ olduğunu savundu.

16- Salda Gölü’ne kurulan gölete tamamlandıktan sonra iptal kararı

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Burdur’da, Salda Gölü’nü besleyen su kaynakları üzerine Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı gölet projesinin iptali için açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Ancak dava sürecinde gölet tamamlandı.