Akşam Postası / 18 Haziran 2018

1- Erdoğan’ın ‘seçim vaadi’ni, AKP’liler Meclis’te reddettmiş!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayvan haklarıyla ilgili seçim vaatleri arasına eklediği düzenlemenin, daha önce AKP oylarıyla reddedildiği ortaya çıktı.

2- ‘Yenikapı mitingi’ni hatırlatan İnce: Çiller’den medet umuyor, Tarzan zorda

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski başbakan Tansu Çiller’in AKP’nin İstanbul’daki mitingine katılmasını eleştirdi: “Çiller’den medet umuyor. Özetin özetini söyleyeyim mi, Tarzan zorda.”

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3- Erdoğan’ın ‘OHAL çelişkisi’: Süre bitince kaldıracağız ama yine gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tartışmaların odağındaki OHAL için “Yeni dönemde OHAL’i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir” dedi.

4- Türk askeri Menbiç’te

Türkiye, ABD’yle anlaşmasının ardından Menbiç’e girdi.

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5- Soylu’ya göre CHP’lilerin tuzu kuru: Mantar tabancası patlasa evden çıkmazlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “CHP’nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden beş gün çıkmazlar” dedi.

6- Destici yine teşhisi koydu: HDP barajı aşmamalı, aşamazsa 400 vekil çıkarırız

Cumhur ittifakında AKP listelerinden seçime katılan BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin barajı aşmaması gerektiğini belirterek “Aşamazsa 400’ün üzerinde vekil çıkarırız” dedi.

7- Demirtaş’tan çağrı: Çanakkale’de birlikte yatan dedelerimizden ders alalım

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 1915’e ve cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümüne atıf yaptığı mesajında “Çanakkale’deki ortak değerlerimiz ne kadar eşit, ne kadar onurluysa biz de öyle olalım” dedi.

8- CHP’den animasyonlu seçim reklamı: Hep birlikte ‘bug’sız bir dünya tasarlayalım

CHP, 24 Haziran’daki seçim öncesi teknoloji ve kültür-sanat temalı bir reklam filmi yayınladı. Film, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın” sözleriyle başlıyor.

9- Erdoğan’ın sözlerinin ardından: Adalar’da elektrikli fayton dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da artık elektrikli faytonların kullanılacağını açıkladı.

10- Gündem ‘seçim kampanyası’: Kılıçdaroğlu tedavisi süren Baykal’ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

11- MHP’lilerin HDP ve CHP saldırısında bir tutuklama

Büyükada’da 24 Haziran seçimleri için asılan parti bayrakları indirmek isteyen grup, kendilerine itiraz edenlere saldırdı. Olayın ardından bir kişi tutuklandı.

12- ‘Sahaya inen’ Mehmet Ağar: Erdoğan’ı hep destekledim ama bu dönemki kadar değil

Oğlu AKP’den milletvekili adayı olan içişleri ve adalet eski bakanlarından Mehmet Ağar, “Her dönem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı” dedi.

13- Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı kaldırıldı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkında verilen zorla mahkemeye getirme kararı kaldırıldı.

14- Resmi rakamlar: İşsiz sayısı yarım milyon azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre mart dönemindeki işsiz sayısı 432 bin azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu.

15- ‘Kıraathane’ye Diyanet de destek çıktı: Medeniyetimizin en önemli unsurlarından

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden biri olan ‘millet kıraathaneleri’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

16- Uzmanı yorumladı: Hangi parti reklamlarında neyi ön plana çıkartıyor?

AKP, seçim reklamlarında tarihe vurgu yaparken CHP ‘adalet’ temasını ön plana çıkartıyor. İYİ Parti’nin gözdesi gençler, MHP’nin ise ‘Türkiye’nin renkleri.’ Saadet Partisi ve HDP’de ise değişim ön planda.