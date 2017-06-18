Akşam Postası / 18 Haziran 2017

1- AKP’li Canikli, ‘Adalet Yürüyüşü’nden ‘kaos’ çıkardı: FETÖ’ye destektir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘FETÖ’ye destek anlamına geldiğini savundu.

2- AKP oylarıyla ret: Zehirlenen askerlerin durumu Meclis’te ‘önemsiz’ bulunmuş

Manisa’da yüzlerce askerin kışladaki akşam yemeği sonrası hastanelik olması, daha önceki zehirlenmelerin AKP oylarıyla Meclis’te araştırılmasının engellenmesini gündeme getirdi.

3- Bakan Işık: Zehirlenen askerler arasında yemek yemeyenler de var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa’da hiç yemek yemediği halde zehirlenen askerlerin bulunduğunu söyledi.

4- Dört kez hastanelik olduktan sonra: Manisa’daki askerlerin yemeği valilikten

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, peş peşe zehirlenme vakalarının yaşandığı Manisa’daki kışlada askerlerin yiyecek ihtiyacının valilik koordinasyonunda sağlanacağını açıkladı.

5- Savcılık duyurdu: Manisa’da 731 asker zehirlendi, 21 kişi gözaltına alındı

Manisa savcılığı, zehirlenme yüzünden 731 askerin hastanelik olduğunu, olayın akabinde yemek şirketinden 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

6- CHP’li Erdoğdu: Erdoğan, medya patronlarına ‘Adalet Yürüyüşü’nü vermeyin’ dedi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gazete yöneticilerine ‘Adalet Yürüyüşü’nü yayınlamamalarını ’emrettiğini’ söyledi.

7- Teşhis raporunda ‘bulaşıcı enfeksiyon’ deniyor: Kıbrıs’ta da 35 asker zehirlendi

Manisa’da 590 askerin hastanelik olduğu zehirlenme vakasının ardından teşhis raporlarında ‘bulaşıcı enfeksiyon’ ibaresinin yer aldığı belirtildi.

8- Demirtaş’tan ‘dokunulmazlık’ eleştirisi: CHP ‘Evet’ demeseydi tarih başka olacaktı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden kaleme aldığı yazısında CHP’yi eleştirdi: “Ana Muhalefet Partisi, Meclis’te dokunulmazlıklarımızın kaldırılarak tutuklanmamıza EVET dememiş olsaydı, tarih başka bir çizgide olacaktı.”

9- Erdoğan’a ’20 Temmuz darbecisi’ diyen Kılıçdaroğlu: Bizi tahrik etmek istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanları darbecilerle bir tutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ’20 Temmuz darbecisi’ diyerek yargıyla tehdit edildiklerini söyledi.

10- Akşener’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne tam destek: Allah gücünü artırsın

MHP’den ihraç edilen eski vekil Meral Akşener, ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek verdi: “Allah gücünü artırsın.”

11- Kahraman’a göre Türkiye’yi imam hatipler ‘kurtardı’: Olmasaydı FETÖ neticeye giderdi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, imam hatipler olmasaydı ‘FETÖ’nün amacına ulaşacağını söyledi.

12- Almanya’nın İncirlik Üssü’nü tahliyesi eylülü bulacak

Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nden tahliyesi eylül ayını bulabilir.

13- WSJ: Erdoğan, Katar krizinde sonraki hedefin kendisi olduğunu düşünüyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar krizini üstüne alındığını ve bir sonraki hedefin kendisi olduğunu düşündüğünü yazdı.

14- Arap basını: Suudi Arabistan, Türkiye’nin üs kurma teklifini reddetti

Suudi Arabistan basını, Kral Selman’ın Türkiye’nin ülkede askeri üs kurmasına izin vermediğini yazdı.

15- Bayram etkisi: Otobüs biletleri büyük ölçüde tükendi

Ramazan Bayramı yaklaşırken otobüs biletleri büyük ölçüde tükendi.

16- CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nde bir yurttaş kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde bir yurttaş kalp krizi geçirdi.

17- Adana’da kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana’da 27 yaşındaki Ümit K., tartıştığı 26 yaşındaki eşi Aynur K.’yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

18- ‘Acele kamulaştırma’yla evi sular altında kalan yurttaş davayı kazandı

Isparta’da evinin su altında kalmasına neden olan ‘acele kamulaştırma’ kararına itiraz eden yurttaş, iki yıl sonra haklı bulundu.

19- ‘Bir şey olmaz’ demişler: İDO’nun ‘hayvan taşıma’ bölümüne konulan köpek öldü

İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait feribotta yasak olduğu gerekçesiyle ‘hayvan taşıma’ bölümününe konulan köpek öldü.

20- Portekiz’de orman yangını: En az 57 kişi hayatını kaybetti

Portekiz’in başkenti Lizbon’un 200 km uzağındaki ormanlık alanda çıkan yangında en az 57 kişi hayatını kaybetti.