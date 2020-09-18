Akşam Postası / 18 Eylül 2020

1- Son 24 saat: 1771 yeni vaka, 62 can kaybı; 1060 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1771 corona virüsü tanısı kondu; 62 kişi hayatını kaybetti, 1060 kişi iyileşti.

2- İstanbul’da kademeli mesai dönemi: Dört farklı zaman dilimi belirlendi

İstanbul’da, kademeli mesai dönemi başlıyor. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun önüne geçmek için alınan karar uyarınca dört farklı zaman diliminde mesai yapılacak.

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3- Erdoğan: Miçotakis’le görüşmede sıkıntı yok; neyi görüşeceğiz aslolan bu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili,Yunanistan Başkakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşme konusunda bir sıkıntı olmadığının altını çizerek, “Hangi çerçevede neyi görüşeceğiz aslolan bu” dedi.

4- MEB yöneticileri: Okullar pazartesi günü açılmayabilir

Cumhurbaşkanlığı’nın hafta sonu alacağı kararla okulların yüz yüze eğitime başlamasının yeniden ertelenme ihtimali gündeme geldi.

5- Profesör: Süreci yönetenler hastane gezsin; hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Salgınla mücadele yürütülmüyor. Bu süreci yönetenlere bir gün hastaneleri gezmelerini öneriyorum. Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor” dedi.

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6- Moody’s sekiz Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ardından sekiz şirketin de notunu indirdi.

7- Bahçeli yine TTB’yi hedef gösterdi: Gerekirse adli işlem yapılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) derhal kapatılması gerektiğini yineleyerek, “TTB’nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir” dedi.

8- Eğitim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda beş katına çıktı

Türkiye’de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde beş katına çıkarak 37.7 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde firmaların öz kaynakları da yüzde 117.2 artışla 2.9 milyar liradan 6.3 milyar liraya çıktı.

9- Kızını cinsel ilişkiye zorlayan kadına 28, sevgilisine 20 yıl hapis

Eskişehir’de 14 yaşındaki kızını sevgilisiyle cinsel ilişkiye zorladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan anne Ö.A. (33) 28 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık’a (48) da 20 yıl üç ay hapis cezası verildi. Mahkeme cezalarda indirim yapmadı.

10- Yazar Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

İzmir-Aydın Otoyolu’nda alkollü araba kullanırken önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’in, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

11- Sahte senet ve rüşvet almakla suçlanan Yavaş beraat etti

Yerel seçim öncesinde ‘sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla hakkında dava açılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12- İletişim Başkanlığı’nda ‘dezenformasyona karşı’ kriz yönetimi birimi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.