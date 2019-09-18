Akşam Postası / 18 Eylül 2019

1- Tuzla’da fabrikada yangın

Tuzla’da deri sanayi sitesinde bulunan Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann’a ait bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında yaralı veya can kaybı olmadığını açıkladı.

2- 1105 no’lu kararnameyle mi yapıldı: Tank palet fabrikası için ‘ASFAT’ formülü devrede

Fotoğraf: DHA

Sakarya’daki tank palet fabrikasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) alınarak Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.’ye (ASFAT) devredildiği bildirildi.

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3- Okçular Vakfı seçim öncesi İBB’den 1.2 milyon lira ‘yardım’ almış

İstanbul büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 31 Mart seçimlerinden önce Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği’ne 1 Ocak-30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin lira ‘yardım yaptığı’ ortaya çıktı.

4- Erdoğan: ‘Güvenli bölge’de iki haftada sonuç alınmazsa planımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında oluşturulacak ‘güvenli bölge’ için ABD’yle uzlaşılamamasıyla ilgili, “İki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi planımızı devreye sokacağız” dedi.

5- Cumhuriyet davasında Yargıtay’ın beraat gerekçesi: ‘Olasılık’la cezalandırma olmaz

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin Cumhuriyet gazetesi davasında gazete yönetici ve yazarlarının beraat etmesi gerektiğine ilişkin gerekçeli kararda kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddialarla ve sanıkların lehine olan deliller de değerlendirilmeden mahkumiyet kararı verilemeyeceği belirtildi. Mahkemenin ‘her türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurduğu’ vurgulanarak sanıkların beraat etmesi gerektiği ifade edilen kararda, Cumhuriyet gazetesinin muhalif kimliğine vurgu yapılarak basın özgürlüğünün ‘kural dışı, hatta endişe verici düşünceler için de geçerli’ olduğu kaydedildi.

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6- İstanbul’un ormanlarına usülsüz inşa edilen 315 yapının yıkımına başlandı

Fotoğraf: DHA

İstanbul valiliği, devlet ormanlarında 2017’den sonra usülsüzce inşa edilen 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkımına başlandığını duyurdu.

7- ‘Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?’ diyerek bir kadına saldıran zanlılar serbest

Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanıldığı gerekçesiyle kendilerini savcılığa şikayet eden Ebru Berköz Karaca’nın yüzüne yanıcı madde döken zanlılar serbest bırakıldı.

8- HDP’li Karayazı belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam atandı

Fotoğraf: Twitter

Erzurum Karayazı Belediye Başkanı HDP’li Melike Göksu, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aldığı 7.5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca gözaltına alınarak görevden uzaklaştırıldı, yerine kaymakam atandı.

9- Mahkeme Şule Çet’in psikolojik durumuna ilişkin rapor istedi

Fotoğraf: DHA

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada mahkeme, dava dosyasına giren hastane kaydı, reçete ve tedavi evraklarının incelenerek bir rapor hazırlanması için üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Heyet yapacağı inceleme sonucunda Çet’in psikolojik durumuna ilişkin bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak.

10- BDDK başkanı: 46 milyar TL batık kredinin çoğu döviz cinsi, yarısı inşaat ve enerji

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, kurum tarafından dün açıklanan 46 milyar liralık batık kredilerin çoğunun döviz cinsinden olduğunu, yarısının inşaat ve enerji sektörüne ait olduğunu söyledi.

11- SPK, 100 kişiye yasadışı piyasa işlemi yapmaktan soruşturma açtı

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) 100 civarı kişiye ‘yasalara aykırı şekilde yurtdışı kurumlar aracılığıyla türev işlem yaptıkları gerekçesiyle’ soruşturma açtı. Cezai işlem uygulanabileceği belirtildi.

12- EPDK’dan Shell Petrol’e ‘manipülasyon’ soruşturması

Fotoğraf: Reuters

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ‘herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bayilere sınırlı miktarda akaryakıt verdiği’gerekçesiyle Shell Petrol AŞ aleyhine soruşturma süreci başlattı.

13- Erdoğan, ‘AB ile vize serbestisi’ çalışmalarına hız verilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi diyaloğu süreci’ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi için genelge yayımladı.

14- ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında 111 muvazzaf asker tutuklandı

‘FETÖ’nün TSK yapılanması kapsamında, ankesör-sabit kontörlü hatlar kullanarak ‘örgüt içi iletişim kurduğu’ gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen tamamı muvazzaf 138 şüpheliden 111’i tutuklanırken, 27’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

15- Fed 10 yıldır yapmamıştı: İki günde piyasaya 130 milyar dolara yakın likidite

Fotoğraf: Reuters

ABD Merkez Bankası (Fed) para piyasalarını sakinleştirmek için 10 yıldan uzun bir süredir tercih etmediği repo ihalesi yoluyla bankacılık sistemine dün 53.15 milyar dolar likidite sağladı.

16- 10 kişiden yedisinin taksit ödemesi veya borcu var

Türkiye’de her 10 kişiden yedisinin konut alımı ve konut masrafı dışında taksit ödemesi veya borcu var, altısı bir haftalık tatil masrafına karşılayamıyor, biri için konut masrafı haneye ağır yük.

17- İklim zirvesinde kömürcü ülkelere konuşma izni yok

ABD ve Japonya dahil bazı ülkeler kömür politikalarını desteklediği ve Paris İklim Anlaşması’nı eleştirdiği için New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma yapamayacak.

18- Akıllı TV’ler bilgilerimizi Amazon, Netflix ve Facebook’la paylaşıyormuş

Fotoğraf: Financial Times

İki araştırma akıllı televizyonlar ve akıllı aygıtların lokasyon ve reklam izleme gibi bilgilerimizi Amazon, Netflix, Google ve Facebook gibi teknoloji devleriyle paylaştığını ortaya koydu.

19- Benzine 36, motorine 34 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 36 kuruş zam yapıldı.