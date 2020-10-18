Akşam Postası / 18 Ekim 2020

1- Erdoğan: Minsk üçlüsü Ermenistan’a silah desteği veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya, ABD ve Fransa’dan oluşan Minsk üçlüsünün Ermenistan’a silah desteği verdiğini söyledi. Muhalefete yüklenen Erdoğan, halkla kucaklaşmadan siyaset yapanların sufleyi milletten değil başka yerden aldıklarını savundu.

Fotoğraf: AA

2- İçişleri bakanlığı genelgesi: Yarından itibaren yedi gün, faklı alanlarda denetim var

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yolladığı ‘corona virüsü salgını’ konulu ek genelgeyle yarından itibaren yedi gün boyunca yedi ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacağını duyurdu.

Reklam

3- Az pişmiş ette virüs tehlikesi: Yılda 200 bin çocuk hayatını kaybediyor

Dr. öğretim üyesi Murat Doğan, az pişmiş ya da çiğ ette oluşan rota virüsü, Salmonella, E.coli gibi bakteri ve virüsler nedeniyle yılda 200 bin çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

4- AKP’nin ‘torba teklifi’: Kısmi zamanlıya teşvik; kıdem tazminatı zorlaştı

AKP’nin Meclise sunduğu ‘torba teklif’le ‘belirli süreli sözleşmeler‘ ile ‘kısmi çalışma’ kapsamındaki düzenlemeler nedeniyle işçinin kıdem tazminatı alması zorlaşabilir.

5- Diyarbakır valiliği: 354 web sitesi erişime kapattırıldı

Diyarbakır valiliği, 354 web sitesinin erişime kapattırıldığını açıkladı.

Reklam

6- KKTC, ikinci tur için sandık başında: Tatar ve Akıncı yarışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanıyor.