Akşam Postası / 18 Ekim 2019

1- Erdoğan ‘güvenli bölge’yi tarif etti: Derinlik 32, genişlik 444 km

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ABD’yle Suriye’de varılan anlaşma için, “120 saat içinde YPG’nin güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu” dedi.

2- Trump’tan anlaşma yorumu: Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes anlaşmasının ardından YPG ve Türkiye için “Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım” dedi.

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3- NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi

17 Ekim itibariyle Suriye’nin kuzeyinde güç dengesi. Harita: New York Times

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”

4- ABD’li senatörler anlaşmaya rağmen yaptırımda ısrarlı: Son sürat devam

ABD’li senatörler Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’nı geçici süreyle durdurmasına rağmen hazırlanan yaptırım listesinin Kongre’ye sunulacağını ve çalışmaların ‘son sürat devam ettiğini’ belirtti.

5- Reuters: Anlaşmaya rağmen Resulayn’da top ateşi devam ediyor

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askeri harekata ara vermek için ABD ile anlaşmasına rağmen Resulayn kenti çevresinden top ateşi sesleri geldi.

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6- Dolar/TL Türkiye ve ABD’nin anlaşmasının ardından 5.77’li seviyelere geriledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinden Suriye konusunda anlaşma kararı çıkmasının ardından dolar/TL 5.81’li seviyelere geriledi.

7- Hakkari belediyesine kayyım atandı

Tutuklanan HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın yerine Vali İdris Akbıyık kayyım atandı.

8- Şule Çet davası: Dudak okuma uzmanı konuşmada içeriği tespit edemedi

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın asansör önündeki görüntülerine ilişkin dudak okuma raporu dosyaya girdi.

9- Gazeteci Emre Erciş hakkında yakalama kararı

Gazeteci Emre Erciş hakkında, İstanbul Barosu’na üye bir avukatın şikayeti sonrası açılan davada yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararında, Erciş’in kayıtlı adresinde bulunamadığı kaydedildi.

10- Rusya ‘Türk Akımı’ boru hattını doğalgazla doldurmaya başladı

Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, Karadeniz altından Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak Türk Akımı boru hattının ilk bölümünü gazla doldurmaya başladığını açıkladı.

11- Aydın’da 11 jeotermal santral 10 senedir ruhsatsız işletiliyormuş

Aydın’ın Germencik ilçesindeki 16 jeotermal enerji santralinden (JES) 11’inin 10 yıldır ruhsatsız çalıştırıldığı ortaya çıktı.

12- Kanalizasyona kimyasal atık döken firmaya 1 milyon 860 bin lira ceza

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kanalizasyona kimyasal atık boşaltan bir firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.

13- Mahkeme booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren 29 Mart 2017’de durdurulan Booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı ‘haksız rekabetin tespiti’ davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking’in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.