Akşam Postası / 18 Aralık 2020

1. Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

Fotoğraf: osmankavala.org

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, bugün ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘casusluk’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi. 5 Şubat 2021’deki duruşmada Leyla Alaton tanık olarak dinlenecek.

2. Aşılar için ‘acil kullanım onayı’ düzenlemesi

Güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı (AKO) verilebilecek.

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3. Erdoğan: ‘AK Parti’yi kapatacağız’ diyorlar, nerede kaldı sizin demokratlığınız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefete seslendi: “‘İktidara gelirsek AK Parti’yi kapatacağız’ diyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız?”

4. Kılıçdaroğlu: Bahçeli ayrılma zemini arıyor olabilir

Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘HDP’nin kapatılması çağrısı’na ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıçdaroğlu, “Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir” dedi.

5. Hayatını kaybeden sağlıkçıların ailesine aylık bağlanabilecek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ‘meslek hastalığı’ veya ‘vazife malulü’ hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayınladı. Buna göre hayatını kaybeden sağlıkçıların ailesine aylık bağlanacak.

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6. Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki uzaktan eğitimin, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak’a kadar devam edeceğini bildirdi.

7. Kulüplerden Bein Sports protestosu: Maçın ilk dakikası oynanmayacak

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş Bein Sports’un yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle protesto kararı aldı.

8. ‘Dolandırıcılık’la suçlanan ‘sahte hoca’ya tahliye: Serbest bırakılmayacak

İstanbul’da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalgalı hakkında tahliye kararı verildi. Ancak başka bir davada daha tutuklu olması nedeniyle serbest bırakılmayacak.

9. ‘Fuhuş evleri’ soruşturması: Sofuoğlu’nun sözleri incelenecek

İstanbul’daki Küçükçekmece başsavcılığı, Sakarya Üniversitesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun tepki çeken sözlerini inceleyecek.

10. Dışişleri: Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Yunanistan’daki Rodos Başkonsolosluğu’nda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram’ın ‘casusluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.

11. Bazı kredi kartı alışverişlerinde ve taşıt kredilerinde azami vade kısaltıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bazı kredi kartı alışverişlerinde ve taşıt kredilerde azami vade uzunluğunu azalttı.

12. Danimarka’da yeni yasa: Açık rıza yoksa tecavüzdür; şiddete başvurması gerekmez

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org



Danimarka’daki kanun değişikliğiyle açık şekilde rızanın olmadığı durumda cinsel ilişki suç sayılacak.

13. Porno koleksiyonu ve seks oyuncaklarını atan anne-babasına açtığı davayı kazandı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan bir adam, 25 bin dolar (191 bin 359 lira) değerinde olduklarını söylediği porno koleksiyonu ve seks oyuncaklarını atan anne-babasına açtığı davayı kazandı.