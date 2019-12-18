Akşam Postası / 18 Aralık 2019

1- Uludağ’da iki ceset bulundu, biri kayıp dağcıya ait

Fotoğraf: DHA

Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmalarının 17’nci gününde iki ceset bulundu. Cesetlerden birinin üzerinden Sarp’ın kimliği çıktı. Diğer cesedin ise kime ait olduğunun belirlenmesi için kimlik tespit çalışması başlatıldı.

2- Erdoğan: Ziraat’in Simit Sarayı’nı almasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ziraat Girişim’in Simit Sarayı’nı almasını tasvip etmediğini söyledi. Erdoğan, Kanal İstanbul’un İstanbul’daki çevre tehdidini de ortadan kaldıracağını ifade ederken AKP’den ayrılanların kurduğu yeni parti için “Bunlarla gündemimizi meşgul etmiyoruz” dedi.

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3- Muş’ta üç HDP’li, Urla’da CHP’li belediye başkanı yerine kayyım atandı

Muş’ta üç HDP’li belediye başkanı görevden alınarak yerlerine kayyım atandı. İzmir’de de ‘FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı; yerine kaymakam Önder Can atandı.

4- IŞİD’li altı kişi Osmaniye’de yakalandı: Biri örgüt lideri el Bağdadi’den emir alıyormuş

Osmaniye’de, IŞİD bünyesinde ’emir’ ve ‘savaşçı’ düzeyinde faaliyet gösteren altı şüpheli yakalandı. Yakalananlardan birinin örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi’ye bağlı çalıştığı saptandı.

5- Adana’da bir garip soygun: Eski imama ihale üstüne ihale!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl organize ettiği ‘Altın Koza Film Festivali’nin geçen yılki ihalesinin fahiş fiyatla -bu yılkinden 3 milyon 606 bin lira fazlaya- anlaşmaya bağlandığı ortaya çıktı. 2018’de düzenlenen 25’inci Altın Koza Film Festivali organizasyonunu 8 milyon 400 bin liraya Osmaniye Din Görevlileri Derneği eski başkanı Hacı Aslan Demir isimli yüklenici tarafından aldı. 23-29 Eylül’de düzenlenen organizasyon bu yıl 4 milyon 794 bin liraya AC Prodüksiyon isimli şirkete yaptırıldı.

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6- Hablemitoğlu: Devletin bazı karanlık insanları bir şeyler yapıyor; bedel ödüyoruz

Ankara’da, 18 Aralık 2002’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşi Şengül Hablemitoğlu, “Görünmüştür ki devletin bazı karanlık insanları bir yerlerde bir şeyler yapıyorlar, biz de onların verdiği kararların bedellerini ödüyoruz” dedi.

7- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağı patlatacağını söyleyen kadına gözaltı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek için kalkmak üzere olan, Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağında, “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” diye bağıran kadın gözaltına alındı.

8- Erdoğan ve Ala’nın kütük bilgisini sorgulayan üç kişiye toplam 10 yıl hapis

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli biri kadın ikisi erkek üç çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın T.C. kimlik numarası ile birleşik kütük, nüfus aile kayıt örneklerini sorguladıkları gerekçesiyle toplam 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

9- Alakır Vadisi’nde suları kesilen çevreci çift hukuk mücadelesini kazandı

Antalya’daki Alakır Vadisi’nde HES (hidroelektrik santral) şirketinin araziyi kazarak sularını kestiği çifti mahkeme haklı buldu.

10- Uçurtmayı Vurmasınlar’ın yönetmeni Tunç Başaran hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Tunç Başaran, İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

11- Konya’daki tepki çeken afişlere kovuşturmaya yer yok kararı

Konya’da Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı’nın otobüs durakları ve reklam panolarına astırdığı “Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin” yazılı afişlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

12- Balıkesir’de kadın cinayeti: Tetiği çektiği parmağı koptu

Balıkesir’de sevgilisini öldüren adam gözaltına alındı. Zanlının silahı ateşlerken parmağının koptuğu öğrenildi.

13- Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 aylık bütçe harcamasıyla altı bakanlığı geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıl başından bu yana 11 ayda yaptığı harcama 9.6 milyar liraya ulaştı. Diyanet 11 aydaki harcaması ile daha yıl bitmeden altı bakanlığı geride bıraktı.

14- BM’de Suriye’ye insani yardım hakkında yürütülen müzakereler çıkmaza girdi

Suriye’ye insani yardım yapılan ikisi Türkiye, diğer ikisi Irak ve Ürdün sınırlarındaki dört geçiş noktasının sayılsının artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne üye ülkeler, daimi veto hakkı bulunan Rusya’ya takıldı.

15- Selahattin Demirtaş Leman dergisinde çizmeye başladı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mizah dergisi Leman’da çizmeye başladı.

16- Enerji devine 35 milyon liralık icra şoku

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Tur. ve Tic. AŞ hakkında icra takibi başlatıldı. Kalkınma Bankası’na açtığı davayı kaybeden şirketin ödemesi gereken tutar 35 milyon lirayı aşıyor.

17- Bakanlık istatistiği: ‘Maganda kurşunu’ dört yılda 104 can aldı

İçişleri Bakanlığı, 2014-2019 yıllarında 188 bin 425 olayda ateşli silah kullanıldığını bildirdi. Silahla rastgele ateş açılması sonucu da 2016’dan bugüne kadar 104 kişi hayatını kaybetti.

18- Yunanistan’da içi mücevher dolu 3 bin yıllık kral mezarı bulundu

ABD’deki Cincinnati Üniversitesi’nde görevli arkeologlar, Yunanistan’ın güneyindeki Mora Yarımadası’nda, geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan iki kral mezarını gün ışığına çıkardı. Mezarların içlerinde çok sayıda mücevher ve eşya bulundu.