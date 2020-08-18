Akşam Postası / 18 Ağustos 2020

1- Son 24 saat: 1263 yeni vaka, 20 can kaybı; 942 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1263 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 20 kişi hayatını kaybetti, 942 kişi iyileşti.

2- ‘Corona’da hedef 21 Eylül: Evde karantinayı delenler yurtlara alınabilir

Yaz aylarında vaka sayısında yaşanan artışın kış gelmeden kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalarda 21 Eylül dönüm noktası olacak.

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3- Gülistan Doku’yu su altında arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli’de ocak ayında kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen su altı arama çalışmaları sonlandırıldı.

4- Kalın: Rusya’yla Libya’da da yardımlaşabiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Libya’da siyasi çözüm olacağına inandıklarını belirterek, “Biz Libya’nın hiçbir yerinde askeri çözümü tercih etmiyoruz ve orada askeri mücadelenin sürmesini istemediğimizi her fırsatta söylüyoruz” dedi.

5- Merkez borç limitini yarıya düşürdü; bankacılar ‘geç likidite’ mesajı aldı

Merkez Bankası (MB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren yarıya düşürdüğünü açıkladı. Bankacılar bu hamleyle, piyasaya geç likidite penceresi (GLP) fonlamasına yönelme konusunda mesaj verildiğini söyledi.

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6- Dünyanın en büyük varlık fonu, ‘corona’da 21 milyar dolar zarar etti

Norveç’in 1.15 trilyon dolar büyüklüğündeki dünyanın en büyük varlık fonu Covid-19 salgını nedeniyle borsaların ve emlak piyasasının gerilemesiyle bu yılın ilk yarısında 21.27 milyar dolar zarar açıkladı.

7- BBC Türkiye’de kadına şiddete dikkat çekti: ‘Kendi kanımda boğulacaktım’

BBC ‘Türkiye’de saklı ev içi şiddet: Bir hayatta kalan öyküsü’ başlıklı haberinde giderek artan kadına şiddete dikkat çekti.

8- Özel okullarda destekleme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarda 8 ve 12’nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söyledi.

9- Kızılhaç: Salgında sağlıkçı ve hastalara yönelik 611 şiddet vakası kaydedildi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Covid-19 salgınının altı ayında dünya genelinde sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına karşı 611 şiddet, taciz ve damgalama vakası kaydedildiğini açıkladı.

10- YÖK’ten ‘yetki devri’: Öğretmenlikte müfredata üniversite karar verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine bundan böyle YÖK’ün değil kurumların karar vereceğini söyledi.

11- Muğla’da kıyılar belediyeden alınıp bakanlığın kurduğu şirkete verilmiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Muğla’da 25 dönümlük orman alanı ve birçok kıyı alanını belediyeden alıp Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) adlı şirkete kiraya verdiği ortaya çıktı.

12- Yemeksepeti, istismar ve darpa adı karışan dört personelini işten çıkardı

Yemeksepeti, bir çocuğu cinsel istismarla suçlanan çalışanını kovdu. Üç çalışan da şüpheliyi dövdüğü gerekçesiyle işten çıkarıldı.

13- İnsan organlarında da mikroplastik bulundu

Mikroplastikler okyanuslara, toprağa, havaya sızmasının ardından şimdi de insan organında bulundu.