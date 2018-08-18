Akşam Postası / 18 Ağustos 2018

1. Erdoğan ‘Ne olacağını göreceğiz’ diyen Trump’ın restini gördü: Meydan okuyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’yle yaşanan ‘siyasi kriz’e atfen “Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyoruz. Oyunu gördük meydan okuyoruz (…) Bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız” dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Diktatör, kim döviz baronlarıyla hareket ediyor?
2. AKP’de yeni yönetim kadrosu: Eski-yeni bakanlar ile Sancak ve Kuzu gitti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek aday olduğu olağan kongrede AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu.
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AKP yerel seçim için ‘sır vermedi’: Zor ama ekim ya da kasıma çekilmesi lazım
3. ‘Bedelli’ye 357 bin başvuru: 12 bin kişi 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibariyle 357 bin 350 kişi müracaatta bulunduğunu, 61 bin 843 kişinin parayı yatırdığını bildirildi.
‘Bedelli’de ilk celp dönemleri: 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim
4. Der Spiegel’in iddiası: Alman mevkidaşı Albayrak’ı IMF’ye ikna etmeye çalışıyor
Haftalık Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurması için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.
5. CHP’nin gündemi yerel seçim: ‘Önseçim’ güçlü seçenek, vekile belediye yok
Yerel seçim hazırlığı yapan CHP’de başkan adaylarını belirlemede tüm üyelerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının (STK) da katıldığı ‘genişletilmiş önseçim’ gündemde.
‘Yerel seçimde partim için çalışacağım’ diyen İnce: Belediye başkan adayı değilim
6. El sıkmayan Müslüman çiftin İsviçre vatandaşı olma talebi reddedildi
İsviçre’de Müslüman bir çiftin vatandaşlık başvurusu karşı cinsle el sıkışmayı reddetmeleri nedeniyle reddedildi.
7. ‘Varlık barışı’na son gün ‘nokta atışı’ imkan: İkinci kişilerden transferler dahil edildi
‘Varlık barışı’na ilişkin yapılan düzenlemeye yurtdışından başka kişi ya da şirketlerin yaptığı para transferleri hesabına nakledilenler de dahil edildi.
8. Bakanlık ‘yerelleşme’ istemişti: SGK, 143 ilaç için geri ödemeyi durdurma kararı aldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralarında prostat, diyabet, antibiyotik, sinir sistemi ilaçlarının da bulunduğu 143 ilacı pasife (geri ödemeyi durdurma) aldı.
9. BM’nin eski genel sekreteri Kofi Annan hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler’in eski genel sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti.
10. Bu kez ‘geliş’ değil ‘dönüş’ haberi: Esenyurt’tan 3 bin Suriyeli ülkesine göçtü
Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için yapılan kampanyaların sonuç vermeye başladığına dair işaretler gelmeye başladı. Sadece Esenyurt’tan Kurban Bayramı öncesi 3 bin Suriyelinin kesin dönüş yaptığı, 700 kişinin de sırada olduğu bildirildi.
11. Eski CIA başkanları Trump’a karşı ortak kınama mesajı yayınladı
ABD’nin dış istihbarat teşkilatı CIA’in eski başkanı John Brennan’ın gizli belgelere erişim hakkının iptal edilmesinin ardından altı eski CIA başkanının da ardalarında bulunduğu eski istihbaratçılar Başkan Donald Trump’a karşı ortak bir kınama mesajı yayınladı.