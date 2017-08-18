Akşam Postası / 18 Ağustos 2017

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1. Der Spiegel: ‘Sarraf davası’ndan endişelenmesi gerekenlerden biri Erdoğan

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Alman Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde ‘Rıza Sarraf davası’ndan endişelenmesi gereken isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yer aldığına dikkat çekerek, ‘iktidar sahiplerinin kamuoyu vicdanını yaralayan bu iddialar hakkında ivedilikle açıklama yapması gerektiğini’ belirtti.

2. Merkel’den Erdoğan: Seçim hamlesi değil, devlet politikası

Ankara’ya karşı giderek sert bir çizgi benimseyen Alman hükümeti, ‘seçim hamlesi değil devlet politikası’ mesajını gönderdi. Mesaj, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Almanya’daki seçimlerden sonra ilişkiler normale döner” demesine yanıt niteliğinde.

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3. Berlin istedi: AB, Türkiye’ye yapılan mali yardımlarda kesintiye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan mali yardımlarda kesintiye gitmeye hazırlanıyor.

4. Erdoğan, Almanya’daki seçimlere el attı, Berlin’den jet yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yle gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine kırmızı ışık yakan Almanya’nın iç çekişmelerini sürece taşıdığını savunarak, önümüzdeki ay sandığa gidilecek ülkedeki Türklere seslendi: “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin.” Berlin’den yanıt gecikmedi: “Egemenliğimize görülmemiş bir saldırı. Alman halkını birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor.”

5. Esad’ın danışmanı: Savaşın sonuna gelindi

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın danışmanı, yabancı güçlerin isyancılara desteklerini çekmeleriyle, altı yıldır süren savaşın sona yaklaşmakta olduğunu savunarak ister Türk, ister Amerikalı olsun, hükümetin bütün ‘gayrimeşru’ güçlere karşı duracaklarını söyledi.

6. Patlayıcıya basan korucu hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK operasyonunda el yapımı patlayıcıya basan bir korucu hayatını kaybetti.

7. Göztepe-Eskişehir maçına soruşturma: ‘Örgüt üyeliği’nden 55 gözaltı

Eskişehirspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalindeki olaylarla ilgili 72 kişi hakkında ‘örgüt üyeliği’nden gözaltı kararı çıktı, 55 taraftar gözaltında.

8. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Sera Kadıgil’e tweeti nedeniyle iddianame

CHP’nin parti meclisi üyesi Sera Kadıgil hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan iddianame hazırlandı.

9. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Market çalışanı tutuklandı

Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir market çalışanı tutuklandı.

10. DİHA muhabiri, ‘sosyal medyada örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı

KHK’yla kapatılan DİHA muhabiri Mehmet Sıddık Damar, ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı.

11. Alperen’in kreşi kapatıldı, müdüre yakalama kararı

İzmir’de korsan serviste havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in gittiği kreş kapatılırken, müdürü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

12. Traktör devrildi: İkisi çocuk yedi kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ikisi çocuk yedi kişi hayatını kaybetti, sekizi çocuk dokuz kişi de yaralandı.

13. ‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında iki isme tahliye kararı

‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında tutuklu yargılanan Bugün gazetesi muhabiri Cihan Acar ve Zaman gazetesi muhabiri Bünyamin Köseli hakkında tahliye kararı verildi.

14. Atalay Demirci’nin tahliyesine edilen itiraz reddedildi

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci’nin tahliye kararına yapılan itiraz bir üst mahkemece reddedildi.

15. Reuters kareleriyle Barcelona’daki IŞİD saldırısı

14 kişinin hayatını kaybedip 130’unun yaralandığı Barcelona’daki saldırı ve sonrası Reuters objektiflerine böyle yansıdı…

16. Bakan Albayrak ‘FETÖ’cü görürse boğazlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, darbe girişimi sonrası ‘FETÖ’yle ilişkilendirilip yurt dışına kaçanlar için “Vallahi zor sabrederdim. Gördüğüm yerde boğazlarım” dedi.

17. Fikri hür Dilipak, Twitter’a ‘ilham verdi’: Cinlerime dokunma

AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Abdurrahman Dilipak, Katolik kilislerinde ‘cin çıkarıldığını’ ve bu cinlerin istihbaratta kullanıldığını öne sürdü.

18. Sibel Kekilli ‘patladı’: Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz

Oyuncu Sibel Kekilli, ‘çoğunluğu Türk halkından olmak üzere’ kendisine sosyal medya üzerinden ‘nefret içerikli’ mesaj yollayanlara cevap verdi: “Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz.”