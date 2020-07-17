Akşam Postası / 17 Temmuz 2020

1- Erdoğan: Ayasofya’da 1000-1500 kişilik cemaat oluşabilecek

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, müze statüsü iptal edildikten sonra ilk cuma namazının 24 Temmuz’da kılınacağı Ayasofya’da, o gün 1000-1500 kişilik cemaat oluşabileceğini açıkladı.

2- Bilim Kurulu üyesi: İkinci dalga eylül-ekimde bekleniyor

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan, ‘Covid-19 salgınında ikinci dalganın eylül-ekim aylarında yaşanabileceğini’ söyledi.

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3- AYM, CHP’nin ‘infaz’ başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin, İnfaz Yasası’nın ‘şekil yönünden‘ iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

4- Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019 sonuna göre 17 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası (MB) verilerine göre özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 2020 Mayıs sonunda 2019 sonuna göre 17.3 milyar dolar azalarak 162.3 milyar dolara geriledi.

5- Türkiye’ye göç yüzde 17 arttı: Ülkeden en çok 25-29 yaşındakiler göç etti

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’ye göçedenlerin sayısı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17.2 artarak 677 bin 42 kişiye çıktı. Ülkeden göç edenlerin çoğunluğu ise 25-29 yaş aralığında.

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6- Twitter siber saldırıda yaklaşık 130 hesabın hedef alındığını söyledi

Twitter bu hafta önde gelen kişi ve kuruluşların gizliliğinin ihlal edildiği siber saldırıda bilgisayar korsanları tarafından yaklaşık 130 hesabın hedef alındığını açıkladı.

7- Rabia Naz soruşturması: Şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren 12 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedenini soruşturan Görele Cumhuriyet Başsavcılığı altı şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

8- Askeri alanda düzenleme: Generallerin disiplin tahkikatını MSB yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme, sözleşmeli erlerin mesai sonrasında görev yerlerinden ayrılabilmesine olanak tanıyor. General ve amirallerle ilgili disiplin tahkikatı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak.