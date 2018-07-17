Akşam Postası / 17 Temmuz 2018

1- Bedelli tasarısı komisyonda: Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 günlük temel eğitim

Bedelli askerlik teklifinin torba tasarıda yer alacağı bildirildi.

2- İnce’den 24 Haziran özrü: Elimde olmayan nedenlerle açıklama yapamadım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, destekçilerine seslenerek, “Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım” dedi.

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3- İYİ Parti şikayetçi: İnce’nin bazı söylemleri bize gelen oyları MHP’ye döndürdü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Muharrem İnce’nin bazı ifadeleri, İYİ Parti’ye gelen oyların hızla MHP’ye dönmesine neden oldu” dedi.

4- HDP’li vekiller Tosun ve Farisoğulları’na soruşturma

HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında, Gümüşhane’de öldürülen PKK’lı Mehmet Yakışır’ın cenaze törenine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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5- Ankara, Almanları ikna edememiş: Gülen’in darbedeki rolüne ilişkin kanıt yok

Almanya, Türrkiye’nin, Gülen Cemaati’nin, darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge ve kanıt sunmadığını bildirdi.

6- IMF Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü: Yüksek dış açık şartları sıkılaştırıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.2 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

7- AKP’nin ‘gölge kabine’si: Beş eski bakan Meclis komisyon başkanlığına kaydırıldı

AKP, Meclis İhtisas Komisyonu başkanlıklarına getirilen isimleri açıkladı. Parlamenter sistemin son hükümetinde görev yapan beş bakan, bu dönem komisyon başkanlığına kaydırıldı.

8- En kapsamlı ticaret anlaşması AB ile Japonya arasında imzalanıyor

Dünyanın en kapsamlı ticaret anlaşması, bugün Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasında imzalanıyor. Anlaşmaya göre ticari sınırlar kalkacak, 650 milyon kişi için serbest ticaret alanı yaratılacak.

9- CHP’ye göre OHAL gidiyor ‘OHAL’cik’ geliyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 18 Temmuz’da biteceği açıklanan OHAL sonrası için sunulan ‘terörle mücadele kanun teklifi’ne, “OHAL’i üç aylığına değil, üç yıllığına uzatıyor” dedi.

10- ‘Kahve servisi’ kriz yarattı: THY üst yönetimi için 100 kişilik özel kabin memuru

Türk Hava Yolları (THY) yönetim kurulu üyesinin, uçuşta kabin görevlisine kahve ikramı yüzünden yaptığı kapris nedeniyle ‘aynı aksaklığın bir daha yaşanmaması’ için 100 kişilik özel kabin memuru ekibi oluşturuldu.

11- Türkiye’den çıkan yatırım, ülkeye giren yatırımdan daha hızlı artıyor

Yurt dışına giden yatırımın yurt dışından gelen yatırımdan daha hızlı artış gösterdiği bildirildi.

12- Avusturya başbakanı: AB, Türkiye ile müzakereleri derhal sonlandırmalı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile müzakereleri vakit kaybetmeden sonlandırması gerektiğini söyledi.

13- Bakandan vergi borcu uyarısı: 31 Temmuz son fırsat, başka yapılandırma yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat” dedi.

14- Kılıçdaroğlu: 250 kişinin kanı Erdoğan’ın yakasında, seçim meşru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişimi için, “250 kişinin kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakasındadır” derken 16 Nisan referandumunun ve 24 Haziran seçimlerinin meşru olmadığını savundu.

15- Beş aydır tutuklular: Türkiye’ye geçen Yunan askerlerine tahliye yok

Edirne’den Türkiye’ye geçince tutuklanan iki Yunanistan askeri için bugünkü duruşmada da tahliye kararı çıkmadı.

16- Kılıçdaroğlu ‘Tayyipler Alemi’ni paylaştı: Hapse atarak eleştirinin önüne geçemezsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü paylaşarak “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” diye yazdı.