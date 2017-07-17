Akşam Postası / 17 Temmuz 2017

1- Üç ay daha: OHAL, 19 Ekim’e kadar uzatıldı

19 Temmuz’da sona erecek OHAL’in üç ay daha uzatılmasını öngören tezkere, Meclis’te kabul edildi.

2- Yüksekova’da PKK saldırısı: Dördü ağır 17 asker yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lıların döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dördü ağır 17 asker yaralandı.

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3- Gözaltındaki hak savunucuları adliyeye sevk edildi

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucusu 10 kişi adliyeye sevk edildi. 5 Temmuz’dan bu yana gözaltında tutulan hak savunucuları ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor.

4- Yüzde 1.2’lik artış: İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 10.5 oldu

İşsizlik oranı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 10.5 oldu.

5- Fatih Terim’in ‘mekanını bastığı’ Aydoğdu şikayetinden vazgeçmedi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki restoranını bastığı Selahattin Aydoğdu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aydoğdu, şikayetinden vazgeçmedi.

6- Haftalık döküm: Sosyal medya paylaşımından 49 kişiye gözaltı

Son bir hafta içinde 49 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

7- Özgecan’ın katilini öldürmüştü: Gültekin Alan’a ağır müebbet ve 29 yıl

Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken’in öldürülüp babası Necmettin Altındöken’in de yaralanmasıyla ilgili yargılanan Gültekin Alan ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl dokuz ay 10 gün hapis cezasına çarptırılırken diğer altı sanık beraat etti.

8- Diyarbakır’da beş çocuğa cinsel istismarla suçlanan imam tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde İhlas Cami’nde görevli imam Y.Ö., yetkisi olmadığı halde verdiği Kuran kursunda beş kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

9- Aladağ’daki yurtta ‘elektrik çarpması’ uyarısı yapan öğrencilere yanıt: Düzelir

Adana’da 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can verdiği yurttaki yangınla ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

10- Nişanlısı şort giyen kadına saldırı

İstanbul’da şort giyen nişanlısıyla evinin önünde oturan kadına akrabaları saldırdı.

11- Şair Erbaş’tan iki eğitimci için Erdoğan’a mektup: Zaman saniyelere dayandı

Şair Şükrü Erbaş, işlerine dönme talebiyle 131 gündür açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açık mektup yazdı.

12- Alman basınında sert yorumlar: Erdoğan Türkiye’yi korkularının esiri yaptı

İkili ilişkilerdeki gerginliğin azalmadığı Almanya’nın tanınan gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin ardından demokratikleşme fırsatını kullanamayarak Türkiye’yi ‘korkularının esiri’ haline getirdiğini yazdı.

13- HDP: Baydemir’in ‘çözüm süreci’yle ilgili sözleri hatalı servis edildi

HDP, Parti Sözcüsü ve Şanlurfa Milletvekili Osman Baydemir’in ‘çözüm süreci’yla ilgili sözlerinin hatalı servis edildiğini belirterek açıklamanın doğru halini yayınladı.

14- ‘Hepimizi kandırdılar’ diyen Özhaseki: İçimizden çıkan hainler eksik olmuyor

‘FETÖ’ tarafından kandırıldıklarını savunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İçimizden çıkan hainler eksik olmuyor” dedi.

15- ABD’de imza kampanyası başlatıldı: Gülen’i lütfen iade edin

ABD’de Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

16- Merkel, taviz vermeyecek: Konya’daki üssü ziyaret için siyasi pazarlık yapmayız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vekillerin Konya’daki NATO üssünde bulunan askerleri ziyaret etmekte ısrarcı olduğunu ve siyasi pazarlık yapmayacaklarını söyledi.

17- Türkiye ile Almanya arasındaki ‘üs krizi’nde devreye NATO girdi: Uzlaşın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Almanya’dan, Alman parlamenterlerin İncirlik ve Konya’daki üsleri ziyareti konusunda uzlaşmasını istedi.

18- Taksim’de tecavüze uğrayan kadının sokak ortasında kaçırılma görüntüleri bulundu

Taksim’de sabah evine giderken Balo Sokak’tan geçen F.H.E isimli kadının sokak ortasında kaçırılıp cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

19- Firar eden Nişanyan: Seksen milyon o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar Sevan Nişanyan, “Seksen milyon hapsedildikleri o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor” dedi.

20- Grevdeki işçilerden ‘OHAL’den istifade eden’ Erdoğan’a: Tok açın halinden anlamaz

İzmir’de grev yapan işçiler, “Grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz” diyen cumhurbaşkanına seslendi: “Tok açın halinden anlamaz.”

21- Şule İdil Dere davasında üst düzey yetkililere yargılama izni yok

Kadıköy’de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisine ilişkin davada üst düzey belediye yetkililerine yargılama izni çıkmadı.