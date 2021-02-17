Akşam Postası / 17 Şubat 2021

1. Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Bakanlarımı gönderiyorum ama layık değilsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

2. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: O beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Terbiyesiz herif” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “O beş sorunun cevabını mutlaka senden alacağım.”

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3. Nisanda hazır denen yerli aşı sonbahara kaldı

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için çok umutlu olduğu görüşünü yineledi. Ancak Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da nisan ayında devreye gireceği söylenen yerli aşının, sonbaharda elimizde olacağını düşünüyor.

4. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gezen ve Akpınar’a hapis istemi

Oyuncu Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada savcılık mütalaası açıklandı.

5. ABD’de temyiz Halkbank’ın taleplerini inceleyecek: Dava askıya alındı

ABD’de temyiz mahkemesi Halkbank’ın ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ile yargılandığı davada, yargılamanın askıya alınması talebini kabul etti.

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6. Üniversitelerde uygulamalı eğitimler yüz yüze; öğrencilere kayıt dondurma hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, üniversitelerle ilgili alınan yeni kararı açıkladı.

7. TTB: Bakanlık, Ortadoğu mutasyonunu gizlemek için analizleri yayınlamıyor

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye’de ‘corona’ mutasyonlarına dair analizlerin yayınlanmadığını, bunun nedeninin ‘Ortadoğu mutasyonlarını gizlemek’ olabileceğini söyledi.

8. CHP’li vekil, besicilikteki ‘kara tablo’yu anlattı: Sürdürülebilir değil

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yem fiyatlarındaki artışın hayvancılık sektörünü vurduğunu belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

9. Altı yıldır mücadele ediliyordu: Elbistan’daki altı termik santral projesinden biri iptal

Greenpeace Akdeniz, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yapılması planlanan altı termik santralden birinin kalıcı olarak iptal edildiğini duyurdu.

10. Erdoğan’dan ‘kopyala yapıştır’: Yıldırım’ın dört sene önceki konuşmasıyla aynı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Türkçe konusunda endişelerini dile getirerek, Türkçeyi dünya dili haline getirme amacını anlattığı konuşmanın bir kısmının, 2017 yılında dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın yaptığı bir konuşmayla bire bir aynı olduğu ortaya çıktı.

11. Çapa’da kurulan merkezde İsviçre’den ‘corona’ aşısı ve ilaç denenecek

Türkiye’deki Faz 1 Klinik ve Araştırma Merkezleri’nin beşincisi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) bünyesinde açıldı. Merkezde ilk olarak İsviçre’de geliştirilen Covid-19 aşısı deneyleri ile tedavide kullanılmak üzere ilaç geliştirme çalışmaları yapılması planlanıyor.

12. Covid-19’u hafif atlattıysanız Neandertal atalarınıza teşekkür borçlu olabilirsiniz

Fotoğraf: Reuters

Covid-19’u hafif ya da semptomsuz atlatanların bunu, Neandertal atalarından miras kalan genlerine borçlu olabileceği ortaya çıktı.

13. TÜİK’ten ‘Benim Enflasyonum’ uygulaması: İsteyen kendi enflasyonunu hesaplayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru, ‘Benim Enflasyonum’ adlı bir uygulama başlatılacağını, bununla vatandaşların ‘kendi enflasyonunu’ hesaplayabileceğini söyledi.

14. Bill Gates: Zengin ülkeler yalnızca sentetik et yesin

Fotoğraf: Reuters

Microsoft’un kurucusu Bill Gates iklim krizi mücadelesinde zengin ülkelerin yalnızca sentetik et yemesi gerektiğini söyledi.

15. Fransa’da parlamento, radikal İslamcılığın yükselişini dizginlemek için kanun tasarısını kabul etti

Fotoğraf: Reuters

Fransa parlamentosunun alt kanadı, hükümetin ulusal bütünlüğe tehdit olarak gördüğü ‘İslamcı ayrılıkçılığın’ yükselişini engellemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısını kabul etti.