Akşam Postası / 17 Şubat 2020

1- Suriye, Türkiye-Rusya görüşmesi öncesi Halep’i muhaliflerden geri aldı

Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, Türkiye ile Rusya arasında bugün yapılacak görüşmeler öncesinde Halep şehrinin batı kesiminde Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin elinde bulunan toprakların büyük bölümünü geri aldı.

2- Dolar Suriye endişeleriyle 6.05 civarında; kamu bankaları lirayı destekliyor

Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, son haftalarda kamu bankalarının artan döviz arzı ise lirayı destekleyen önemli bir unsur konumunda.

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3- Çin’de ‘corona’ ölümleri 1700’ü aştı

Çin’in Hubey eyaletinde bildirilen yeni tip corona virüsü vakalarının sayısı iki günlük düşüşten sonra bugün yükselirken, yetkililer şu ana kadar 1700’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgının yayılmasını önlemek için yeni kısıtlamalar getirdi. Vaka sayısı ise 2 bin 48 artışla 70 bin 548’e yükseldi.

4- Elazığ’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da saat 14:42’de Sivrice ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5- İYİ Partili vekilden istifa: CHP, HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptı

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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6- CHP’li Tekin: AKP, FETÖ’ye 934 kamu arazisi ve 109 yurt kurma izni verdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarına ilişkin “FETÖ’ye, parsel parsel arazi verenlerin yüzü kızarmıyor, bir de milleti FETÖ’cülükle suçluyorlar” dedi.

7- Hindistan, Erdoğan’ın Keşmir açıklaması sonrası Türk büyükelçiyi dışişlerine çağırdı

Hindistan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Keşmir bölgesine ilişkin tartışmalara neden olan açıklamalarını diplomatik olarak protesto etmek amacıyla Türkiye’nin Hindistan büyükelçisini dışişlerine çağırdı ve ikili ilişkileri etkileyeceği konusunda uyardı.

8- Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ tazminat davası açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasında kendisine 500 bin liralık dava açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 5 kuruşluk karşı dava açtı.

9- Gezici Araştırma: Kuzey Kıbrıs halkı, Türkiye ile iyi ilişkiler kuran cumhurbaşkanı istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan anket, Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’inin ‘Türkiye ile iyi ilişkiler kuran bir Cumhurbaşkanı istediğini’ belirledi. Ankete katılanların yüzde 73.9’u da Türkiye’ye yönelik söylemleri doğru bulmadığını ifade etti.

10- BM yetkilisi: Libya’ya silah ambargosu şaka gibi bir hal aldı

Birleşmiş Milletler’den (BM) üst düzey bir yetkili, Libya’da çatışmayı engellemeyi amaçlayan silah ambargosunun ihlaller yüzünden anlamsız hale geldiğini ve ihlal edenlerin hesap vermesinin gerektiğini söyledi.

11- TÜİK: Türkiye’nin yarısı mutlu; oran 17 yılın en düşük seviyesinde

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2018 yılında yüzde 53.4 iken 2019 yılında yüzde 52.4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12.1 iken 2019 yılında yüzde 13.1 oldu. Mutluluk oranı 2003 yılından beri en düşük seviyede.

12- CHP’li Gürer: Kırmızı et fiyatları katlanıyor, besiciler kan ağlıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı marketlerde et fiyatlarının 80 lirayı aştığına dikkat çekerek “Besicilerse hayvanları girdi fiyatlarına dahi satamadıkları için dert yanıyor. Bir yerde besici, bir yerde tüketici mağdur. Tarımda plansızlık çiftçiyi, besiciyi vuruyor” diye konuştu.

13- DHA ile İBB arasında ‘Kavuşma Durağı’ atışması

Demirören Haber Ajansı (DHA) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında, belediyenin yapımını desteklediği ‘Kavuşma Durağı’ adlı platformun maliyetine ilişkin haber, atışma konusu oldu.

14- Merkez Bankası’ndan alınan kar payıyla bütçe ocakta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, büyük ölçüde Merkez Bankası’nda (MB) ocak ayında bütçeye aktarılan yaklaşık 40 milyar lira tutarındaki kar payı sayesinde oluştu.

15- Yeni torba yasa teklifi: Vazife ve harp malullerine ikinci maaş

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, yeni torba yasa teklifinin ayrıntılarını paylaştı: Vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanacak, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçları bir yıl ertelenecek.

16- Şiddete maruz kalan kadınların hastalıktan ölme ihtimali yüzde 44 daha fazla

Britanya’da yapılan bir araştırma şiddette maruz kalan kadınların bir hastalıktan ölme riskininin genel nüfusa oranla yüzde 44 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

17-Burkina Faso’da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü

Burkina Faso’nun Yagha bölgesinde bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.