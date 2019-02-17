Akşam Postası / 17 Şubat 2019

1. Erdoğan askerlikte ‘6-9-12’ sistemini açtı: Herkes bedelli yapabilecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminde 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasının devam edeceğini, iki yıllık meslek yüksek okul mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasının geleceğini ve bedelli askerliğin belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini açıkladı.
2. Kılıçdaroğlu’ndan iktidara HDP yanıtı: Sandığa giden herkesle ittifak yapıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yapıldığı yönündeki eleştirilere “Sandığa giden tüm seçmenlerle ittifak yapıyoruz” diye yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu: Anketlerde İYİ Parti-CHP ittifakı yüzde 40’ı geçiyor
3. Tanzim satışlar nedeniyle marketler zararına satışa başladı: İflaslar kapıda
Perakende sektörü temsilcileri, hükümet baskısı ve rekabet için buna mecbur kaldıklarını, böyle devam ederse iflas edeceklerini söylüyor.
4. Türkiye kredi notu liginde 15 basamak indi: Artık 82’nci
Türkiye’nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarla oluşturulan listede son üç yılda 15 sırda gerileyerek 82’nci sırada yer aldı.
5. ABD: Suriye’de çekildiğimiz yerlere Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz
ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye’den çekilme planıyla ilgili “Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Trump’tan Avrupa’ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız
6. Hatay’da asayiş şube müdürü intihar girişiminde bulundu
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar girişiminde bulundu.
7. PKK’ya yönelik operasyonda 735 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, PKK’ya yönelik operasyonda 735 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 61’inin tutuklandığını duyurdu.
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8. Kuran kursunda cinsel istismar davası: İki sanığa hapis, üç sanığa beraat
Konya’da, 16- 18 yaşlarındaki beş öğrencinin, yatılı Kuran kursunda 11- 12 yaşlarındaki beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Ö.Ş. ve E.A.’ya, ikişer yıl altışar ay hapis cezası vererek, cezalarını erteledi. Tutuksuz üç sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.
9. İran dışişleri bakanı: İsrail’le savaş riski çok yüksek
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin İsrail’le savaş riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.