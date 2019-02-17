Akşam Postası / 17 Şubat 2019

1. Erdoğan askerlikte ‘6-9-12’ sistemini açtı: Herkes bedelli yapabilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sisteminde 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasının devam edeceğini, iki yıllık meslek yüksek okul mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulamasının geleceğini ve bedelli askerliğin belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini açıkladı.

2. Kılıçdaroğlu’ndan iktidara HDP yanıtı: Sandığa giden herkesle ittifak yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yapıldığı yönündeki eleştirilere “Sandığa giden tüm seçmenlerle ittifak yapıyoruz” diye yanıt verdi.

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3. Tanzim satışlar nedeniyle marketler zararına satışa başladı: İflaslar kapıda

Fotoğraf: Reuters

Perakende sektörü temsilcileri, hükümet baskısı ve rekabet için buna mecbur kaldıklarını, böyle devam ederse iflas edeceklerini söylüyor.

4. Türkiye kredi notu liginde 15 basamak indi: Artık 82’nci

Türkiye’nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarla oluşturulan listede son üç yılda 15 sırda gerileyerek 82’nci sırada yer aldı.

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5. ABD: Suriye’de çekildiğimiz yerlere Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye’den çekilme planıyla ilgili “Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

6. Hatay’da asayiş şube müdürü intihar girişiminde bulundu

Ateş (Fotoğraf: DHA)

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar girişiminde bulundu.

7. PKK’ya yönelik operasyonda 735 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK’ya yönelik operasyonda 735 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 61’inin tutuklandığını duyurdu.

8. Kuran kursunda cinsel istismar davası: İki sanığa hapis, üç sanığa beraat

Konya’da, 16- 18 yaşlarındaki beş öğrencinin, yatılı Kuran kursunda 11- 12 yaşlarındaki beş erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Ö.Ş. ve E.A.’ya, ikişer yıl altışar ay hapis cezası vererek, cezalarını erteledi. Tutuksuz üç sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

9. İran dışişleri bakanı: İsrail’le savaş riski çok yüksek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin İsrail’le savaş riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.







