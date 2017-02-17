Akşam Postası / 17 Şubat 2017

1- Rapor eziyeti: İstismar mağduru çocukların ‘ruh sağlığı’na yeniden bakılacak

Bir cinsel istismar davasında çocukların ruh sağlığının ‘kalıcı olarak’ bozulduğuna dair rapor istendi.

2- Başbakan Yıldırım: Gerekirse MHP ile ortak etkinlik düzenleyebiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu öncesinde MHP’yle ortak etkinlik düzenleyebileceklerini söyledi.

3- ANAR Araştırma’dan Uslu: AKP’lilerin yüzde 35’i ‘Evet’ demiyor, en büyük risk AKP’de

AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, AKP’li seçmenlerin yüzde 35’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ‘Evet’ demediğini söyledi.

4- SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SAMER) doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaptığı ankete göre referandumda yurttaşların yüzde 57.4’ü ‘Hayır,’ yüzde 25.1’i ‘Evet’ diyecek.

5- El Bab’daki bombardıman öncesi Rusya’ya uyarının ses kaydı Moskova’ya iletildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üç askerin hayatını kaybettiği Rus bombardımanından bir gün önce koordinatları hatırlattığı ses kaydını Moskova’ya gönderdiği belirtildi.

6- TSK: Azez-Cerablus hattında 229 yer ve 1910 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de Azez-Cerablus hattında 229 yerleşim birimi ve yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda kontrolün sağlandığını bildirdi.

7- MHP’de muhalifler kampanyaya Ankara’dan başlıyor: Ülkem için, ülküm için ‘Hayır’

MHP’nin muhaliflerin kurduğu ‘Hayır Platformu’ kampanyasına yarın Ankara’da başlıyor.

8- Hukukçu Altırparmak, ‘KHK’lar bitmedi’ dedi: Bir sonraki hedef ODTÜ ve Boğaziçi

Hukukçu Kerem Altıparmak, öncelikli olarak Mülkiye’nin çökertilmeye çalışıldığını belirterek, sonraki hedefin Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi olduğunu söyledi.

9- Diyanet ‘casusluk’ savunmasında: Hiçbir görevliye izin vermedik

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söyledi.

10- ‘Taksim camisi’ için ilk kazma vuruldu

Taksim’e yapılacak cami için bugün temel atıldı.

11- Gırgır, ‘berbat’ karikatürüne gelen tepkiler sonrası kapatıldı

Mizah dergisi Gırgır, son sayısında yayınlanan bir karikatüre yoğun tepki gelmesinin ardından kapatıldı.

12- ‘Berbat’ karikatürü nedeniyle yayıncısının kapattığı Gırgır’a resen soruşturma

Tepki çeken bir karikatür nedeniyle yayıncısının kapatma kararı aldığı mizah dergisi Gırgır hakkında resen soruşturma başlatıldı.

13- Akademisyen Gülmen’in direnişi 101’inci gününde: Halayımız, haklılığımızın ifadesi

“İşimi istiyorum” şiarıyla 9 Kasım’dan bu yana Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yapan Nuriye Gülmen’in direnişi 100’üncü günü geride bıraktı.

14- İki gün önce tahliye olan HDP’li vekil Ferhat Encü gözaltına alındı

Yaklaşık 3,5 ay süren tutukluluğunun ardından iki gün önce tahliye edilen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü gözaltına alındı.

15- HDP’li vekil Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

16- Avrupa heyetinin Demirtaş’ı ziyaretine izin verilmedi: Yine geleceğiz

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi üyelerinin yanısıra akademisyenlerin de bulunduğu heyetin Edirne Cezaevi’nde tutulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyareti engellendi.

17- MHP’de ‘Hayır’cı tasfiyesine devam: Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi

MHP’de ‘Hayır’cı tasfiyesi sürüyor. Şimdi de Denizli’nin Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi.

18- Savcılıktan Cizre’deki ‘vahşet bodrumları’na takipsizlik: Operasyonlar hukuka uygunmuş

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yürütülen operasyonlar sırasında üç evin bodrumunda 100’den fazla kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

19- Çavuşoğlu’na göre CHP ‘Kıbrıs’ın Rum kesimi’ gibi: Her seferinde masayı terk ettiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan referandumla ilgili CHP’yi ‘Kıbrıs’ın Rum kesimi’ne benzeterek eleştirdi: “Her seferinde masayı terk ettiler.”

20- Amedsporlu Deniz Naki ‘terör örgütü propagandası’ndan yeniden yargılanacak

Amedspor futbolcusu Deniz Naki hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan verilen beraat kararı bozuldu.

21- ‘Bergama derin bir nefes aldı’: Altın madeni için verilen ‘ÇED olumlu’ raporu iptal

İzmir’in Bergama ilçesinde kurulması planlanan altın madeni için bakanlığın verdiği ‘ÇED olumlu’ kararı iptal edildi.

22- OHAL bahanesine devam: Cerattepe’de eylem yasağı bir kez daha uzatıldı

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde yapılmak istenen maden sahasının önüne geçmek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerinin ardından 19 Eylül’de getirilen eylem yasağı bir ay daha uzatıldı.

23- Edebiyatçı Murathan Mungan: Bizi biz yapan ‘Evet’lerimizden çok ‘Hayır’larımızdır

Yazar ve şair Murathan Mungan, “Hepimiz en iyi yaptığımız şeyi en iyi biçimde yapmayı sürdürerek muhalefet edebiliriz. Bizi biz yapan şey ‘Evet’lerimizden çok ‘Hayır’larımızdır” dedi.

24- ‘Kazandık şampiyon’: Dokuz yılın ardından motosiklet kazasında ‘pist hatası’ kabul edildi

2008 yılında Körfez Pisti’nde antrenman sırasında motosikletinden düşerek bitkisel hayata giren 40 yaşındaki Aydın Erkan’ın kardeşi yazar Aylin Balboa, Türkiye Motosiklet Federasyonu’na karşı açtığı davayı kazandı.

25- DTCF Tiyatro’ya Fransa’dan dayanışma videosu: Zafer her zaman adaletindir

Fransa’da Lille-III Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, akademisyen ihraçlarıyla fiilen kapanma noktasına gelen Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’yle dayanışma amacıyla bir video hazırladı.

26- İsveç’ten iltica talep eden eski Suriyeli ‘muhalif’e katliamdan ömür boyu hapis

İsveç’ten iltica talep eden eski bir Suriyeli ‘muhalif’e 2012 yılında yedi Suriyeli askerin infazında yer alması nedeniyle ömür boyu hapis cezası verildi.

27- Samsung’un veliahdı ‘rüşvet verip siyasi nüfuz elde etmek’ten tutuklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un başkan yardımcısı Lee Jae-yong tutuklandı.