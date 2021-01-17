Akşam Postası / 17 Ocak 2021

1. Birçok kent kara teslim: Yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı

Fotoğraf: AA

Özellikle barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle beklenen kar İstanbul’a yağdı. İstanbul’da korkulduğu kadar hayatı olumsuz etkileyecek etkisi olmadı karın ama Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentteki yüzlerce yerleşim birimine ulaşım kesildi.

2. Hedef 15 Mart’ta 27 milyon kişi aşılanmış olursa yasakların bir bölümünü kaldırmak

Kitlesel aşılamanın 14 Ocak’ta başladığı Türkiye’de mart ayı ortasına kadar 27 milyon kişiye aşı yapılması, bu sayıya ulaşıldığında ise yasakların bir bölümü kaldırılması hedefleniyor.

Reklam

3. Bartın açıklarında kuru yük gemisi battı: En az dört ölü var

Fotoğraf: AA

Bartın İnkumu açıklarında Palau bandıralı kuru yük gemisi battı. 13 kişilik Ukraynalı mürettebattan dördünün cansız bedenine ulaşıldı, altı kişi kurtarıldı.

4. Özdağ’a saldırıya ilişkin iki kişi gözaltına alındı

Ankara’da iki kişi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

5. Uzmandan uyarı: Çocuklarınızı bilim kurulunun dediği saatlerde dışarı çıkarın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, bazı ailelerin bilim kurulunun belirlediği saatlerde bile çocuklarını dışarı çıkarmadığını belirterek çocukların dışarı çıkarılmasının gerektiğini söyledi.

Reklam

6. Sağlıkçılar Yeni Akit haber müdürünü topa tuttu: #MuratAlanHaddiniBil

Akit TV’de bir programda sağlık çalışanlarının ‘özlük hakları’ istemini ‘Rüşvetimi ver susayım mantığı’ olarak nitelendiren Yeni Akit gazetesi haber müdürüMurat Alan, sağlıkçılar tarafından yoğun tepki aldı, #MuratAlanHaddiniBil etiketi ‘trend topic’ oldu.

7. Son altı ayda sağlıkçılara yönelik 117 şiddet olayı kaydedildi

Sağlık-Sen, geçen yılın son altı ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 117 şiddet olayı yaşandığını duyurdu.

8. Endonezya’daki yanardağ altı saatte 36 kez lav püskürttü

Fotoğraf: AA

Endonezya’nın Orta Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı, altı saatte 36 kez lav püskürttü.