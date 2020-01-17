Akşam Postası / 17 Ocak 2020

1- Suriye ordusu İdlib’e saldırı düzenledi; Türkiye sınırına yeni göç dalgası başladı

Suriye ordusu ve İran destekli gruplar, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı.

2- Şırınga çikolatadan ölen Miraç Umut Bilgi’nin karnesini annesi aldı: Son hatırası

Diyarbakır’da, 5 Aralık 2019’da, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul ikinci sınıf öğrencisi, yedi yaşındaki Miraç Umut Bilgi’nin karnesini annesi Gülşen Bilgi aldı.

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3- Erdoğan: Kanal İstanbul’da kararlıyız, adımımızı süratle atacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kanal İstanbul’da kararlıyız, adımımızı süratle atacağız” dedi.

4- Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin dış politikasını Putin yönlendiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “‘Suriye ile görüşün dedik‘ dinlemediler. ‘Esad teröristtir‘ dediler ama Rusya aldı, Suriye ile Türkiye’yi aynı masaya oturttu. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i dinlediler. Türkiye’nin dış politikasını kim yönlendiriyor? Putin” dedi.

5- Sekiz yıl aradan sonra hutbe okuyan Hamaney, Trump’a ‘palyaço’ dedi

Sekiz yıl aradan sonra ilk kez cuma hutbesi okuyan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı, ‘İran halkını destekler gibi görünüp arkadan zehirli hançerle vuran bir palyaço’ olarak niteledi.

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6- Arkeologun intiharı sonrası: Zeugma Mozaik Müzesi’nde tarihi eserler sayılıyor

Fotoğraf: zeugma.org.tr

Bir arkeologun intiharının ardından, Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sayım yapılıyor. Müze müdürü ve iki uzman da görevden uzaklaştırıldı.

7- Dedeye iki torununu ‘nitelikli cinsel istismar’dan sadece 23 yıl

Altı yıl önce, altı ve yedi yaşlarındaki torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 74 yaşındaki C.Ö. 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8- İddia: TCDD, yolcu taşımacılığını özelleştirecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD), yolcu taşımacılığı işini özelleştirmek istediği öne sürüldü.

9- Metal sektöründe işçi sendikaları grev kararı aldı

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları grev kararı aldı.

10- Fatih’te ölü bulunan kardeşlerin elektriğini kesen firmaya 888 bin 397 lira ceza

İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan dört kardeşin evinin elektriğini kesen firmaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 888 bin 397 lira ceza kesildi.

11- Adalar Belediye Başkanı Gül: 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak

Adalar’da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti.

12- Sabiha Gökçen’e hat verilmemişti: ‘İstanbul Havalimanı’na yönlendirmeye çalışıyorlar’

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’na yeni hat başvurularının değerlendirilmeyeceğine ilişkin açıklamanın, ‘yolcuları ve havayolu şirketlerini İstanbul Havalimanı’na yönlendirme amacı’ taşıdığı öne sürüldü.

13- ‘Ergenekon’da önce ceza sonra beraat alan sanıktan milyonluk tazminat davası

‘Ergenekon davası’nda 11 ay tutuklu kalıp, 10 yıl üç ay hapis cezası alan, ardından beraat eden Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

14- Yedek ödenek harcaması geçen yıl 3.3 milyar lirayı buldu

Bakanlık ve kurumlara geçen sene yedek ödeneklerden yapılan aktarımlar da 3.3 milyar liraya ulaştı.

15- Avustralya’daki yangınlarla ilgili İstanbul’da eylem: İklim krizine karşı harekete geçin

Avustralya’da aylardır süren yangınlar üzerinden iklim krizine karşı harekete geçilmesini talep eden bir grup, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Avustralya başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

16- Araştırma: Girişimci şirketlerde kadın maaş ortalaması yüzde 25 düşük

Girişimci şirketlerin çalışanlarına sunduğu ücret ve yan haklarla ilgili yapılan araştırmaya göre ‘tüm rollerin yüzde 65’inde‘ kadın çalışan maaş ortalaması, erkek çalışan maaş ortalamasından yüzde 25 düşük.