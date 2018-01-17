Akşam Postası / 17 Ocak 2018

1. Isparta’da eğitim uçağı düştü: Üç asker hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan eğitim uçağı düştü, üç asker hayatını kaybetti.

2. Akşener, ‘silahlı eğitim kampı’ iddiasıyla ilgili savcılığa bilgi verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili bugün savcılıktaydı.

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3. İktidara yakın ORC’nin anketinde İYİ Parti ve HDP baraj altı: AKP yüzde 47.2

İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi ORC’nin anketine göre, MHP barajı geçerken, İYİ Parti ve HDP barajın altında kalıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 48.6.

4. Kaftancıoğlu CHP il başkanlığını devraldı: Demirtaş’a selam yolluyorum

CHP İstanbul il başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu, görevi Celal Canpolat’tan devralırken geçmişte paylaştığı mesajlar üzerinden başlayan tartışmayla ilgili suçlamalara yanıt verdi.

5. Kocasakal aday: HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz

İstanbul Barosu eski başkanı Prof. Ümit Kocasakal, CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36’ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

6. İstanbul’da bir hastane: Beş ayda 38’i 15 yaş altı, 115 hamile çocuğun kaydı gizlenmiş

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne beş aylık süreçte yaşı 18’in altında 115 çocuğun hamile olarak gediği tespit edildi. 38 çocuk 15 yaşından küçük. Valilik soruşturma izni vermezken, durumu ortaya çıkaran memur sürgün edilip hakkında inceleme başlatıldı.

7. ‘Soylu’ya hakaret’ davasında Demirtaş’a beraat

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

8. Davos Zirvesi öncesi son araştırma: Katılımcıların yüzde 79’u savaş bekliyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Davos’ta düzenleyeceği yıllık toplantıya günler kala açıkladığı bir araştırmada, büyük devletler arasında askeri çatışmalar dahil, siyasi ve ekonomik çekişmelerin yaşanması riskinin belirgin biçimde arttığını belirtti.

9. Tutuklu gazeteci Yücel: Kirli anlaşma varsa ben yokum

Alman Die Welt gazetesinin tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel, iki ülke arasındaki silah anlaşmasıyla serbest kalma ihtimaline ilişkin, “Kirli anlaşma varsa ben yokum” dedi.

10. Kavala’nın eşi Ayşe Buğra: Gezi’yi bir insanın organize etmesi fantastik değil mi?

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın akademisyen eşi Ayşe Buğra, eşine yöneltilen ‘Gezi’nin finansörü’suçlamasına yanıt verdi: “Gezi’yi tek bir insanın organize ve finanse ettiğini öne sürmek epeyce fantastik bir yaklaşım olmuyor mu?”

11. Rus uzman: Afrin’de Türk ordusunu kanlı bir çatışma ortamı bekliyor olacak

Rusya Stratejik ve Teknolojik Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, Türkiye’nin Afrin’e ‘muhtemel’ operasyonuyla ilgili olarak, “Türk ordusunu ‘basit bir gezinti’ değil, kanlı bir çatışma ortamı bekliyor olacak” dedi.

12. Türk’ün Afrin uyarısı: Kürtler kabullenmez, yüzyıllarca sürecek bir kine neden olur

HDP’li eski milletvekili ve eski Mardin belediye başkanı Ahmet Türk, Türkiye’nin olası bir Afrin operasyonu için “Yüzyıllarca sürecek bir kin ve nefrete neden olur” dedi. Türk, böyle bir müdahalenin sonuçlarının ‘çok ağır olacağını’ savundu.

13. Çavuşoğlu’ndan Tillerson’a: ABD ile ilişkilerimiz geri dönülmez sürece girebilir

ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘ABD’nin YPG’ye desteği’ ve ‘Gülen’in iade edilmemesi’gibi iki sorunun ilişkilere zarar verdiğini anlattığını aktardı.

14. Erdoğan AKP İstanbul il başkanlığı için isim yokluyor: İki kişi öne çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süredir değiştirileceği konuşulan AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin yerine isim aramaya başladı.

15. ‘Türkiye’ye veda’ haberini yalanlayan Zara: Faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek

Giyim markası Zara, Türkiye pazarından çıkmayacağını ve faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

16. Kripto paralarda sert düşüş: ‘Bütün yatırımınızı kaybetmeye hazır olun’

Dünya piyasalarının en popüler 10 kripto para biriminde bir gün içinde yüzde 40’lara varan değer kayıpları gözlendi.

17. AYM, Hasankeyf’i ‘batırdı’: Sular altında bırakacak düzenlemeye onay

Anayasa Mahkemesi (AYM), UNESCO’nun 10 kriterinden dokuzunu yerine getiren Hasankeyf’i sular altında bırakacak düzenlemeye vize verdi.

18. Halen kapalı: Wikipedia sekiz aydır erişim engeline neden olan içeriği kaldırdı

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıkladı.

19. 1300 öğrenci alıyor: Hazinedar, Beltaş’ın kestiği bursları cebinden karşılayacak

Beşiktaş belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Hazinedar, Beşiktaş Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı’nın (Beltaş) kendisinin ayrılışının ardından düştüğü ekonomik darboğazı gerekçe göstererek vermeyi durdurduğu bursları bizzat karşılayacağını duyurdu.

20. Çiftlik Bank ‘panik istemedi’: Bankalar çalışmayı kesti, ödemeler aylık olacak

Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın üyelere gönderdiği ses kaydında, çıkan haberler nedeniyle tüm bankaların kendileriyle çalışmayı bıraktığını ve artık ödemelerin günlük değil aylık olarak yapılacağını söyledi.

21. Reşit olmayan kızlarını ‘kedicikler’ arasında gören baba suç duyurusunda bulundu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak, uzun zamandır haber alamadığı iki kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında ‘kedicikler’ arasında görünce Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulundu.