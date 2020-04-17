Akşam Postası / 17 Nisan 2020

1- Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1769’a yükseldi; 4 bin 353 yeni vaka var

Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi daha daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 1769’a yükseldi. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısı 78 bin 546 oldu.

2- ‘Corona’ önlemleri | Sokağa çıkma yasağı olan 31 ilde polis ve jandarma uygulaması

İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarmanın uygulama yapacağını duyurdu.

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3- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de 2 bin 296 can kaybı daha, toplam sayı 33 bin 286’ya çıktı

2 bin 296 can kaybı daha. Toplam sayı 33 bin 286’ya yükseldi.

4- İmamoğlu: Bize verselerdi maskesiz ev kalmamıştı; hastane tümüyle yanlış proje

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin durdurulan bağış kampanyasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta cuma günü soruşturma başlattığını söyledi.

5- Bilim kurulu üyesine göre ‘tartışılan ilaç’ bilimsel zemini olmayan umuda yol açıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın “İnsanların hayatından gün çalmak istemedik” diyerek tarihi öne çekerek çıkladığı ilaçla ilgili konuştu: “Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor.”

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6- Araştırma: ‘Corona’ yüksek sıcaklıklara dayanıklı olabilir

Fransız bilim insanlarının yaptığı deneyde, yeni tip corona virüsünün 92 santigrat derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kaldığı saptandı.

7- ‘Corona’ nedeniyle yavaşlayan Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk defa küçüldü

Corona virüsü salgınının harcama ve üretimdeki etkisi nedeniyle Çin ekonomisi neredeyse 30 seneden sonra ilk defa ve rekor oranda küçüldü.