Akşam Postası / 17 Nisan 2020

1- Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 1769’a yükseldi; 4 bin 353 yeni vaka var
Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi daha daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 1769’a yükseldi. 4 bin 353 yeni vakayla toplam vaka sayısı 78 bin 546 oldu.
2- ‘Corona’ önlemleri | Sokağa çıkma yasağı olan 31 ilde polis ve jandarma uygulaması
İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarmanın uygulama yapacağını duyurdu.
Meclis başkanı: 23 Nisan programları kontrollü yapılacak
KESK: Tedavi edilen sağlık çalışanları 14 gün dolmadan nöbete çağrılıyor
3- ‘Corona’ günlüğü | ABD’de 2 bin 296 can kaybı daha, toplam sayı 33 bin 286’ya çıktı
2 bin 296 can kaybı daha. Toplam sayı 33 bin 286’ya yükseldi.
Trump ‘corona’ önlemlerini üç aşamada gevşetecek: Zirveyi geride bıraktık
4- İmamoğlu: Bize verselerdi maskesiz ev kalmamıştı; hastane tümüyle yanlış proje
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin durdurulan bağış kampanyasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta cuma günü soruşturma başlattığını söyledi.
5- Bilim kurulu üyesine göre ‘tartışılan ilaç’ bilimsel zemini olmayan umuda yol açıyor
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın “İnsanların hayatından gün çalmak istemedik” diyerek tarihi öne çekerek çıkladığı ilaçla ilgili konuştu: “Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor.”
6- Araştırma: ‘Corona’ yüksek sıcaklıklara dayanıklı olabilir
Fransız bilim insanlarının yaptığı deneyde, yeni tip corona virüsünün 92 santigrat derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kaldığı saptandı.
DSÖ: Salgının bir sonraki merkez üssü Afrika olabilir
Britanya ‘dünyanın en büyük Covid-19 ilaç deneyi’ne başladı
Sağlıkçılar anlattı: 5 yaşındaki kızım ‘Anne sana hiç dokunamayacak mıyım’ diyor
7- ‘Corona’ nedeniyle yavaşlayan Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk defa küçüldü
Corona virüsü salgınının harcama ve üretimdeki etkisi nedeniyle Çin ekonomisi neredeyse 30 seneden sonra ilk defa ve rekor oranda küçüldü.