Akşam Postası / 17 Nisan 2019

1. İmamoğlu mazbatasını aldı

İstanbul belediye başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu il seçim kurulundan mazbatasını aldı. Çağlayan’daki kalabalık nedeniyle İmamoğlu konuşmasını Saraçhane’deki belediye binasında yapacak.

2. Yabancı bankalar gelişen ülke paralarından 8.4 milyar dolar kazandı: Lira başta

Dünyanın en büyük 12 yatırım bankası, lira gibi oynaklığı çok yüksek gelişen ülke paralarıyla yaptıkları forex işlemlerinde ilk kez G10 para birimlerinden elde edilenden daha fazla gelir elde etti.

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3. Allianz CEO’su: ‘Reform paketi’nde emeklilik net değil, toplumsal mutabakat olmalı

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘reform paketi’nde emeklilikle ilgili netlik olmadığını söyleyerek “Burada yapılacak iyileştirmelerin toplumsal mutabakatla gerçekleştirilmesi çok önemli” dedi.

4. Tek kararla birçok koruma alanı yapılaşmaya açıldı

İzmir, Denizli, Çanakkale, Edirne, Gümüşhane, Bursa ve Van’da birçok koruma alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı.

5. Bir haftadır haber alınamayan el Beşir cezaevine kondu

Askerin yönetime el koyduğu Sudan’ın tutuklanan eski devlet başkanı Ömer el Beşir güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu bir cezaevine konuldu.

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6. Notre Dame için 48 saat geçmeden 1 milyar avro toplandı

Fotoğraf: Reuters

Pazartesi akşamı çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için 48 saat geçmeden 1 milyar avro (yaklaşık 6.5 milyar lira) toplandı.

7. ‘Gümrüksüz patates’te süre uzadı

Patates ithalatına tanımlanan 200 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi 31 Mayıs’a uzatıldı.

8. Kalın’ın S-400 temennisi: Kongre yaptırım derse Trump muafiyet sağlar

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’dan S-400 füzeleri satın almak için anlaşan Türkiye’nin ABD Kongresi’nin yaptırımları ile karşı karşıya kalması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye muafiyet sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi.

