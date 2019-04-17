Akşam Postası / 17 Nisan 2019

1. İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul belediye başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu il seçim kurulundan mazbatasını aldı. Çağlayan’daki kalabalık nedeniyle İmamoğlu konuşmasını Saraçhane’deki belediye binasında yapacak.
İmamoğlu: Bir partiye değil tüm İstanbul’a hizmet başlamıştır
İmamoğlu, Yıldırım’la el sıkıştı: Bavuldan tavşan çıkarma anlayışındalar
Kılıçdaroğlu: Birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısı
MHP’den de resmi başvuru geldi: İstanbul ve Maltepe seçimleri iptal edilsin
AKP’nin Maltepe’deki birleştirme tutanağına itirazına ret
CHP’den AKP’nin ‘mühürsüz çetele’ itirazına: Erdoğan’ın mazbatası da iptal edilebilir
AKP’li Yavuz: YSK’dan ne karar çıkarsa çıksın adım atacağız
AKP, Maltepe ilçe seçim kurulu müdürünü savcılığa şikayet etti
CHP kulisi: YSK ‘İstanbul yenilensin’ derse, masaya 24 Haziran konulacak
2. Yabancı bankalar gelişen ülke paralarından 8.4 milyar dolar kazandı: Lira başta
Dünyanın en büyük 12 yatırım bankası, lira gibi oynaklığı çok yüksek gelişen ülke paralarıyla yaptıkları forex işlemlerinde ilk kez G10 para birimlerinden elde edilenden daha fazla gelir elde etti.
3. Allianz CEO’su: ‘Reform paketi’nde emeklilik net değil, toplumsal mutabakat olmalı
Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘reform paketi’nde emeklilikle ilgili netlik olmadığını söyleyerek “Burada yapılacak iyileştirmelerin toplumsal mutabakatla gerçekleştirilmesi çok önemli” dedi.
4. Tek kararla birçok koruma alanı yapılaşmaya açıldı
İzmir, Denizli, Çanakkale, Edirne, Gümüşhane, Bursa ve Van’da birçok koruma alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı.
5. Bir haftadır haber alınamayan el Beşir cezaevine kondu
Askerin yönetime el koyduğu Sudan’ın tutuklanan eski devlet başkanı Ömer el Beşir güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu bir cezaevine konuldu.
6. Notre Dame için 48 saat geçmeden 1 milyar avro toplandı
Pazartesi akşamı çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için 48 saat geçmeden 1 milyar avro (yaklaşık 6.5 milyar lira) toplandı.
7. ‘Gümrüksüz patates’te süre uzadı
Patates ithalatına tanımlanan 200 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi 31 Mayıs’a uzatıldı.
8. Kalın’ın S-400 temennisi: Kongre yaptırım derse Trump muafiyet sağlar
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’dan S-400 füzeleri satın almak için anlaşan Türkiye’nin ABD Kongresi’nin yaptırımları ile karşı karşıya kalması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye muafiyet sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi.