Akşam Postası / 17 Nisan 2018

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1- MHP’nin erken seçim çağrısı: Erdoğan, Bahçeli’yle görüşecek

MHP beklenmedik biçimde erken seçim çağrısında bulundu. Hiçbir partiden itiraz gelmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek.

2- AB’nin ‘Türkiye raporu’: ‘FETÖ’ yok, ‘OHAL’ var

Avrupa Komisyonu, ‘Türkiye raporu’nu açıkladı. Raporda “AB Türkiye’den uzaklaştı” tespit yapılırken, Ankara’nın beklentisinin aksine ‘FETÖ’ yer almadı.

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3- MGK’dan ‘beklenen’ tavsiye kararı: OHAL uzatılsın

Milli Güvenlik Kurulu, OHAL’in yedinci kez uzatılmasına dair tavsiye kararı aldı.

4- Karamollaoğlu’ndan AKP’ye uyarılar: Baskılar sürerse kalkışma çıkar

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin toplum üzerinde baskılara devam etmesi durumunda bir kalkışma olabileceği, bunun müsebbibinin de iktidar olacağı uyarısında bulundu.

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5- İktidar söyleminde U dönüşü: ‘Kıskanç Almanya’, ‘vazgeçilmez ortak’ oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dört yıldır Almanya aleyhinde ağır ifadeler içeren hükümet söyleminde ‘U dönüşü’ sinyali verdi: “Almanya Türkiye için vazgeçilmez ortaktır.”

6- Erdoğan, İnönü’yü ‘anmadı’: Malatya’daki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Malatya’da kendi adına üniversite bulunan İsmet İnönü’ünün ‘adını anmadı’ ve ekledi: “İsmini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak.”

7- İstanbul’daki ‘ana darbe davası’nda 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’daki ana darbe davasında aralarında dört generalin de bulunduğu 12 sanık ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8- Tutuklu Boğaziçi öğrencileri: Eğitimimizden geri kalıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversite öğrencileri, okullarına geri dönmek istediklerini söyledi.

9- ABD, Rojava’da ‘Arap gücü’ peşinde: Üç ülkeden asker istenmiş

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Washington’ın ABD ordusu ve YPG kontrolündeki Suriye’nin kuzeydoğusunda Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.

10- Ortadoğu muhabiri Fisk Duma’da: Kimyasal zehirlenmesi değil, toz bulutuymuş

İngiliz internet gazetesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı iddia edilen Duma’ya girdi ve izlenimlerini yazdı. Fisk’in edindiği bilgilere göre Duma’dan servis edilen videolarda hastaneyi dolduran siviller kimyasal silah nedeniyle değil, hipoksi yani oksijen azlığı nedeniyle acı çekiyorlardı.

11- Yazar Ayşe Hür’e Twitter paylaşımından 15 ay hapis

Yazar Ayşe Hür’e Twitter paylaşımı nedeniyle bir yıl üç ay hapis cezası verildi.

12- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şarkıcı Suavi’ye önce hapis, sonra para cezası

Şarkıcı Suavi’ye ‘Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası daha sonra para cezasına çevrildi.

13- İstanbul dışına çıkması da yasak: Eliaçık’a ‘propaganda’ iddiasıyla altı yıl hapis

Hakim İslamcı anlayışa muhalif tavrıyla bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık’a ‘terör propagandası’ iddiasıyla altı yıl hapis cezası verildi.

14- WSJ başyazısından: Türkiye, Brunson’ı ABD ile gerilimde rehin olarak tutuyor

ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), bugünkü başyazısında, tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson’ın dün görülen davasına yer verdi. Gazete, Türkiye’nin Brunson’ı ABD ile gerilimde ‘rehin’ olarak tuttuğunu yazdı.

15- Çevreci çift cinayetinde katilin eşine beraat

Antalya’nın Finike ilçesinde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun katili Ali Yamuç’un eşi Fatma beraat etti.

16- Çocukları istismara uğrayan aile: Olay doğru ama şikayetçi değiliz

Diyarbakır’da altı yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçundan yargılanan 39 yaşındaki erkeğe 15 yıl hapis cezası verildi. Çocuğun anne-babası “Olay doğru ama şikayetçi değiliz” dedi.

17- İzmir’de iş cinayeti

İzmir’de vinç ile makine arasına sıkışan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

18- Yeni SPK başkanı atandı: ‘FETÖ’den kapatılan Bank Asya’da 16 yıl ‘hizmet’i var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına, ‘FETÖ’yle mücadele kapsasında kapatılan Bank Asya’nın eski yöneticilerinden Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

19- Bakanlık verileri: Mühimmata yılın ilk üç ayında 578 milyon lira harcandı

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk üç ayında mühimmata 578 milyon lira harcandı.

20- Dolarsız ticarete hazırlık: İran’la ilk para takası yapıldı

İran ile Türkiye arasında ABD Doları devreden çıkarılarak yapılan ilk para takası gerçekleşti.