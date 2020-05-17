Akşam Postası / 17 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 44 can daha aldı: 1368 yeni vaka var, 1825 kişi iyileşti
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 4 bin 140’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1368 yeni vakayla 149 bin 435’e çıktı.
2- KKTC’de yangın: ODTÜ yerleşkesine sıçradı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan yangın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü’ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı, öğrenciler tahliye edildi.
3- ‘Corona’ önlemleri | Sokak iznindeki yaşlılara bakandan maske uyarısı
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, bugün saat 18:00’e kadar dışarı çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşların maske takmasını istedi.
Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ havuz ya da denizden kesinlike bulaşmaz diyemeyiz
AFAD: Karantinadaki 74 bin 898 kişiden 65 bin 243’ü tahliye edildi
İçişleri: Trafikte yüzde 50 ve maske kuralı titizlikle denetlenecek
Veliler ‘Eğitimde zam zamanı değil’ dedi, kampanya başlattı
Van’da bir mahalleye daha ‘corona’ karantinası
İSİG: 11 Mart-10 Mayıs tarihlerinde 128 işçi ‘corona’dan hayatını kaybetti
İntihar eden işçide ‘corona’ çıktı; ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı
İŞKUR’da sekiz memurda ‘corona’ tespit edildi
4- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 170 artışla 34 bin 636’ya çıktı
Britanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 170 artarak 34 bin 636’ya yükseldi… ABD’de ise can kaybı 1592 artarak 90 bin 142’ye yükseldi.
Madagaskar’da ‘corona’dan ilk can kaybı
‘Corona’ sonrası dünyada restoran deneyimi: Pelüş pandalar ve cansız mankenler eşliğinde yemek
Araştırma: Avrupalı futbol kulüpleri ‘corona’ yüzünden 4-7 milyar avro zarar edecek
Yeni Zelanda başbakanı sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle kafeye alınmadı
Kamerun’da kendisini ‘peygamber’ ilan eden papaz ‘corona’dan öldü; sempatizanlar ‘dirilsin’ diye ayin yaptı
5- Görevden alınan HDP’li belediye başkanı Budak tutuklandı
Muş’taki Altınova belde belediyesinin görevden alınan HDP’li başkanı Casim Budak tutuklandı.
6- ‘Ankara Kuşu’na ‘FETÖ’ davası
Twitter’dan ‘Ankara Kuşu’ hesabını yöneten kişiye ‘FETÖ propagandası’ suçundan dava açıldı.
7- Muğla 39 dereceyi gördü: 88 yılın en sıcak mayıs günü
Muğla’da ölçülen 39 derece hava sıcaklığı, son 88 yılın mayıs ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.
Antalya’da mayıs sıcaklık rekoru kırıldı: 38.8 derece
8- Çin’in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei’nin evinde ölü bulunduğu bildirildi. Polis soruşturma başlattı.