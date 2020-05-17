Akşam Postası / 17 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 44 can daha aldı: 1368 yeni vaka var, 1825 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 4 bin 140’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1368 yeni vakayla 149 bin 435’e çıktı.

2- KKTC’de yangın: ODTÜ yerleşkesine sıçradı

Fotoğraf: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan yangın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü’ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı, öğrenciler tahliye edildi.

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3- ‘Corona’ önlemleri | Sokak iznindeki yaşlılara bakandan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, bugün saat 18:00’e kadar dışarı çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşların maske takmasını istedi.

4- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 170 artışla 34 bin 636’ya çıktı

Britanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 170 artarak 34 bin 636’ya yükseldi… ABD’de ise can kaybı 1592 artarak 90 bin 142’ye yükseldi.

5- Görevden alınan HDP’li belediye başkanı Budak tutuklandı

Muş’taki Altınova belde belediyesinin görevden alınan HDP’li başkanı Casim Budak tutuklandı.

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6- ‘Ankara Kuşu’na ‘FETÖ’ davası

Twitter’dan ‘Ankara Kuşu’ hesabını yöneten kişiye ‘FETÖ propagandası’ suçundan dava açıldı.

7- Muğla 39 dereceyi gördü: 88 yılın en sıcak mayıs günü

Muğla’da ölçülen 39 derece hava sıcaklığı, son 88 yılın mayıs ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

8- Çin’in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu

Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei’nin evinde ölü bulunduğu bildirildi. Polis soruşturma başlattı.