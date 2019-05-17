Akşam Postası / 17 Mayıs 2019

1. ABD, Türkiye’nin gümrük avantajlarını kaldırdı; çelikte vergiyi yarı yarıya azalttı

ABD Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı; buna karşılık Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirdi.

2. ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almaktan vazgeçmesinin ‘mümkün‘ olduğunu söyledi.

Reklam

3. Eğitim sistemi ‘yine’ sil baştan: Daha az ders, liselere kariyer ofisi

Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.

4. Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 120 milyar dolara dayandı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibariyle 2018 sonuna göre yüzde 2.4 artışla 119.4 milyar dolar oldu.

5. ‘Merkez’den Hazine’ye para aktarmak için yasa geliyor

Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarımı ve enerji şirketlerinin borçlarının yeniden yapılandırılabilmesini de içeren, ekonomiye yoğunlaşan torba yasa hazırlanıyor.

Reklam

6. AKP engelli ve kısıtlı seçmen verilerinin nasıl elde edildiğini ‘bilmiyor’muş

AKP, 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, iptal gerekçesi olarak ileri sürdüğü 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin verilerin nasıl elde edildiğini açıklayamıyor. Muhalefet partileri ise söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürüyor.

7. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı isyan etti: Dünya hala bir şey yapmadı

Geçen yıl ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, ‘Dünyanın cinayetin sorumlularında hesap sormak için hala bir şey yapmadığını ve bunun nedenini anlamakta güçlük çektiğini’ söyledi.

8. Yunanistan, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerine son vermesini istedi

Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki ‘yasadışı faaliyetlerini’ kınayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Ankara’dan bu faaliyetlere son vermesini talep etti.

9. Bahçeli’nin son kararı: Samsun’daki kutlamaya katılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığınca 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Samsun’da düzenlenecek kutlamaya katılmayacağı belirtildi.

10. Eski okur temsilcisi anlattı: Hürriyet’te ‘ibretlik’ işler

Sahrap Soysal’ın ‘reklam kokan’ söyleşileri için, “Sahrap hanım Aydın Doğan beyin ablasının kızı, ona karışamayız” denmiş.

