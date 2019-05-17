Akşam Postası / 17 Mayıs 2019

1. ABD, Türkiye’nin gümrük avantajlarını kaldırdı; çelikte vergiyi yarı yarıya azalttı
ABD Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı; buna karşılık Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirdi.
Ticaret bakanından, ABD’nin vergi kararına: Ortak hedeflerle çelişiyor
2. ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almaktan vazgeçmesinin ‘mümkün‘ olduğunu söyledi.
3. Eğitim sistemi ‘yine’ sil baştan: Daha az ders, liselere kariyer ofisi
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.
4. Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 120 milyar dolara dayandı
Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibariyle 2018 sonuna göre yüzde 2.4 artışla 119.4 milyar dolar oldu.
5. ‘Merkez’den Hazine’ye para aktarmak için yasa geliyor
Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarımı ve enerji şirketlerinin borçlarının yeniden yapılandırılabilmesini de içeren, ekonomiye yoğunlaşan torba yasa hazırlanıyor.
6. AKP engelli ve kısıtlı seçmen verilerinin nasıl elde edildiğini ‘bilmiyor’muş
AKP, 16 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği İstanbul seçimlerine itiraz dilekçesinde, iptal gerekçesi olarak ileri sürdüğü 21 bin 782 zihinsel engelli ve 2 bin 308 kısıtlı seçmene ilişkin verilerin nasıl elde edildiğini açıklayamıyor. Muhalefet partileri ise söz konusu dilekçe ekinde sunulan delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini ve ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı işlem yapıldığını öne sürüyor.
7. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı isyan etti: Dünya hala bir şey yapmadı
Geçen yıl ekim ayında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, ‘Dünyanın cinayetin sorumlularında hesap sormak için hala bir şey yapmadığını ve bunun nedenini anlamakta güçlük çektiğini’ söyledi.
8. Yunanistan, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerine son vermesini istedi
Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki ‘yasadışı faaliyetlerini’ kınayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Ankara’dan bu faaliyetlere son vermesini talep etti.
9. Bahçeli’nin son kararı: Samsun’daki kutlamaya katılıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığınca 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Samsun’da düzenlenecek kutlamaya katılmayacağı belirtildi.
10. Eski okur temsilcisi anlattı: Hürriyet’te ‘ibretlik’ işler
Sahrap Soysal’ın ‘reklam kokan’ söyleşileri için, “Sahrap hanım Aydın Doğan beyin ablasının kızı, ona karışamayız” denmiş.