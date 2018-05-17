Akşam Postası / 17 Mayıs 2018

1- AİHM ‘Roboski katliamını gömdü’: Belge iki gün gecikti diye başvuru reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının Roboski’de 34 sivili bombalayarak katletmesine ilişkin başvuruyu reddetti.

2- İnce’den yayını kesen TV’lere: Kanalın önünde miting haftaya

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya’da miting yaparken bazı televizyonların canlı yayını kesmesi üzerine, “Konuşmamı canlı yayında vermeyen kanallarının önünde haftaya miting yapacağım” dedi.

Reklam

3- Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adayı İnce’nin kampanyasına 13 bin lira bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına 13 bin lira bağışta bulundu.

4- Demirtaş’ın mal beyanı: Bir konut, bir araba, yüzlerce kitap ve bir diploma

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Reklam

5- Bahçeli ‘af’ta ısrarlı: Cezaevindekiler seçime bir hafta kala isyan başlatırsa ne olur?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘genel af’ isteğine ekleme yaparak sordu: “Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ’nün, PKK’nın kurbanı haline gelir, seçime bir hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?”

6- Yatağan cehennemine hoş geldiniz: 48 köy haritadan silinecek

Zeytincilikle geçinen köyleri, termik santrala kömür sağlamak için yutan madencilik yeni kurbanlar peşinde. Tüm ruhsat alanlarında madencilik faaliyeti yapılırsa Muğla’da 48 köy haritadan silinecek.

7- MHP’li Kaya iddialı: MHP tabanının üçte ikisi Erdoğan’a oy vermeyecek

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, 24 Haziran seçimlerinde partisinin seçmenlerinin üçte ikisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceği öngörüsünde bulundu

8- Rektörün şikayeti sonrası HDP’li Paylan’a ‘Erdoğan’a hakaret’ ve 301’den fezleke

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında ‘Ermeni soykırımı’yla ilgili sözleri nedeniyle iki farklı suçtan fezleke hazırlandı.

9- Erdoğan, üniversiteleri bölen yasayı imzaladı: 20 yeni okul kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, köklü okulları bölen, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasayı imzaladı.

10- Doğan’ın medya grubu, resmen Demirören’in

Doğan Holding’e ait dev medya grubu, resmen Demirören Holding’e devredildi.

11- Soylu’dan İnce’ye ‘Demirtaş ziyareti’ tepkisi: Ne işin vardı, CHP’lilerin vicdanı rahat mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretini, “CHP’lilere soruyorum, terörle mücadeleye karşı vicdanınız rahat mı” diye eleştirdi.

12- Fitch’e göre baskı artıyor: Dolar karşısında Türkiye en kırılgan üç ülkeden biri

Yükselen ABD Doları’nın gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarını test edeceğini belirten Fitch, Türkiye’yi bu bağlamda en kırılgan üç ülkeden biri olarak gösterdi.

13- Sabah’tan al haberi: Gül’le görüşen Akar, ‘Erdoğan’la temasa geçmesi’ni istemiş

Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

14- Wilders duyurdu: Hollanda’da ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’ düzenleyeceğini açıkladı.

15- Vatan Partisi’nden istifa edenler, Perinçek’in ‘kapatacağı’ HDP’ye geçiyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP’nin kapatılması için kolları sıvayacağını söylemesi üzerine partinin Diyarbakır, Batman ve Mardin il ve ilçe yönetiminden istifa eden 90’ı aşkın kişi HDP’ye geçeceğini duyurdu.

16- Gazeteci Ahmet Şık HDP’den aday: Çocuklarımızın düşleri için

Gazeteci Ahmet Şık, HDP’den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu: “Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayatı çıkarmak için adayım.”

17- Ahmet Hakan’ın yazısını paylaşan Atay: Gözaltına alınarak mağdur etmişim sanırım

‘Tekmeci müşavir’ Yusuf Yerkel’in ‘özrü’yle ilgili açıklamalarının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncu Barış Atay, kendisini hedef gösteren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın ‘topu polise attığı’ bugünkü yazısını, “Gözaltına alınarak Ahmet Hakan’ı mağdur etmişim sanırım” diye paylaştı.

18- Menzil tarikatından AKP’ye açık destek: Gazetelere ilan verdiler

Menzil tarikatı gazetelere ilan vererek 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ‘cumhur ittifakı’nı destekleyeceklerini duyurdu.