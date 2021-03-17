Akşam Postası / 17 Mart 2021

1. HDP’li Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü.

2. ‘Boğaziçi’ davası: Hâkim, öğrencilere ‘LGBTİ üyeliğin veya diyaloğun var mı’ diye sordu

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri kapsamında açılan meydan sergisindeki ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ne ilişkin davada öğrenciler savunma yaptı.

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3. İmamoğlu’na 7 bin 80 lira adli para cezası

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, eski Ordu valisi Serdar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

4. Gözaltına alınan Cumhuriyet yazarı Enver Aysever serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever serbest bırakıldı.

5. Akşener: Damadın da her ay paket açıklıyordu, sonunda paket oldu

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay’ın ‘Andımız’ kararına tepki gösterirken, Mısır’la ilişkilerin düzeltilme çabasına karşın geçmişi hatırlattı.

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6. Geleceği zarar görürmüş: Festus Okey’i öldüren polise 16 yıl sekiz ay hapis cezası

Futbolcu olma hayaliyle 2005 yılında İstanbul’a geldikten iki yıl sonra Beyoğlu Polis Merkezi’nde ölen Nijeryalı Festus Okey’e ilişkin 14 yıldır devam eden davada sanık polis 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Karamollaoğlu: Her sabah aynı andı tekrar ederek ülke ayağa kalkamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Andımız’ın okullarda yeniden okutulması taraftarı olmadığı mesajını verdi.

8. İçinde ‘Albayrak kardeşlerin off-shore hesapları’ geçen Diken haberine erişim engeli

Diken’in ‘Berat ve Serhat Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı davaya ret’ başlıklı haberine erişim engeli getirildi.

9. Akaryakıtta iki ay süreyle tavan fiyat uygulaması: Fiyatlar 17-20 kuruş düşecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iki ay süreyle akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamasına geçti.

10. Sabancı’da beyaz ve gri yakalıların yüzde 75’i uzaktan çalışmaya devam edecek

Pandemi sonrası dönemde Sabancı Topluluğu şirketlerinde beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek.

11. Japonya’da bir ilk: Mahkeme eşcinsel evliliğe izin verilmemesini anayasaya aykırı buldu

Japonya’da mahkeme eşcinsel evliliğe izin vermemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

12. Biden: Putin bir katil; ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini’ söyledi.