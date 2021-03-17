Akşam Postası / 17 Mart 2021

1. HDP’li Gergerlioğlu’nun vekilliği düştü
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü.
Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı
HDP’ye kapatma davası açıldı
2. ‘Boğaziçi’ davası: Hâkim, öğrencilere ‘LGBTİ üyeliğin veya diyaloğun var mı’ diye sordu
Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri kapsamında açılan meydan sergisindeki ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ne ilişkin davada öğrenciler savunma yaptı.
‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ nedeniyle öğrenciler hakim karşısında
Üyeleri, Boğaziçi Mezunlar Derneği’ne tepkili: Bulu davasına müdahil olun
3. İmamoğlu’na 7 bin 80 lira adli para cezası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, eski Ordu valisi Serdar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.
4. Gözaltına alınan Cumhuriyet yazarı Enver Aysever serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever serbest bırakıldı.
5. Akşener: Damadın da her ay paket açıklıyordu, sonunda paket oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay’ın ‘Andımız’ kararına tepki gösterirken, Mısır’la ilişkilerin düzeltilme çabasına karşın geçmişi hatırlattı.
6. Geleceği zarar görürmüş: Festus Okey’i öldüren polise 16 yıl sekiz ay hapis cezası
Futbolcu olma hayaliyle 2005 yılında İstanbul’a geldikten iki yıl sonra Beyoğlu Polis Merkezi’nde ölen Nijeryalı Festus Okey’e ilişkin 14 yıldır devam eden davada sanık polis 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Karamollaoğlu: Her sabah aynı andı tekrar ederek ülke ayağa kalkamaz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Andımız’ın okullarda yeniden okutulması taraftarı olmadığı mesajını verdi.
8. İçinde ‘Albayrak kardeşlerin off-shore hesapları’ geçen Diken haberine erişim engeli
Diken’in ‘Berat ve Serhat Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı davaya ret’ başlıklı haberine erişim engeli getirildi.
9. Akaryakıtta iki ay süreyle tavan fiyat uygulaması: Fiyatlar 17-20 kuruş düşecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iki ay süreyle akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamasına geçti.
10. Sabancı’da beyaz ve gri yakalıların yüzde 75’i uzaktan çalışmaya devam edecek
Pandemi sonrası dönemde Sabancı Topluluğu şirketlerinde beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek.
11. Japonya’da bir ilk: Mahkeme eşcinsel evliliğe izin verilmemesini anayasaya aykırı buldu
Japonya’da mahkeme eşcinsel evliliğe izin vermemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.
12. Biden: Putin bir katil; ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini’ söyledi.