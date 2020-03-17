Akşam Postası / 17 Mart 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, okulların planlanandan daha uzun süre kapalı kalabileceğini belirtirken, gelecek 45-60 günün çok önemli olduğunu söyledi.
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2- Türkiye’den Tayvan’a dönen dokuz kişide ‘corona’ çıktı
Tayvan Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den dönen 15 kişilik turist kafilesindeki dört kişide daha corona virüsüne rastlandığını duyurdu.
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Volkswagen ‘corona’ nedeniyle Avrupa’da üretimi durduruyor
3- Adalet bakanından ‘corona’ uyarısı: Karantinaya uymamak suç
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, corona virüsü nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinaya uymamanın suç olduğunu söyledi.
4- Araştırma: Türkiye’de iki işyerinden birinin salgına karşı kriz planı yok
Türkiye’de işyerlerinin ancak yarısına yakını, virüs salgınına karşı kriz yönetimi planına sahip. Uzaktan çalışmaya hazırlıklı işyerlerinin oranı yüzde 26. Dört kişiden biri, virüs tehlikesinin ‘iki aydan fazla-altı ay’ süreceğini düşünüyor.
5- ‘Merkez’den faize 100 baz puanlık ‘corona’ indirimi
Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 9.75’e çekti.
Benzine 25 kuruş indirim
Borsada devre kesici sadece aşağı yönlü uygulanacak
İstanbul’da toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 44 düştü
Askeriyede ‘corona’ tedbiri: Kışla ve birliklere ziyaretçi alınmayacak
Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan’a kadar uzatıldı
Nüfus müdürlüklerinde randevusuz müracaat kabul edilmeyecek
Rapor süresi uzadı, karantinadakilere SGK desteği
TBMM başkanlığı: ‘Corona’ çıkan personelimiz yok
7- Ankara Büyükşehir Belediyesi, kira alacaklarını erteledi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü nedeniyle vatandaşların belediyeye kira borcunun iki ay ertelendiğini açıkladı.
8- ‘Corona’ aşısında çalışmalar hızlandı: Alman ve ABD’li şirketler işbirliği yapacak
ABD’li ilaç üretisi Pfizer ile Alman Biontech SE yeni tip corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yaptı.
9- İtalya’da tıp eğitimi erken bitti: Son sınıftaki 10 bin öğrenci işbaşı yapıyor
Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle karantinadaki İtalya, sağlık sistemindeki yükü hafifletmek için tıp fakültesindeki 10 bin son sınıf öğrencisini doktor olarak istihdam edecek.
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10- Ukrayna lideri ‘corona’ yüzünden evde oturanlara ‘mealen’ şöyle dedi: Boş durmayın, çocuk yapın
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ‘corona’ karantinası nedeniyle halka evden çıkmama çağrısı yaparken, “Ülkemizdeki nüfus azlığı sorunuyla mücadele etmenin zamanı geldi” dedi.
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11- Yazar Harari: Salgındaki gözetim önlemleri totaliter rejimlerin temelini atabilir
‘Sapiens’ ve ‘Homo Deus‘ kitaplarının yazarı Yuval Noah Harari, corona virüsü salgınıyla mücadelede insanların hükümetlerine duydukları güvenin azaldığını ve böyle bir kriz durumuyla baş edebilecek küresel aktörler kalmadığını öne sürerek, alınan gözetim önlemlerinin uzun vadede totaliter rejimlerin temelini atabileceğini savundu.