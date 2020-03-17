Akşam Postası / 17 Mart 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, okulların planlanandan daha uzun süre kapalı kalabileceğini belirtirken, gelecek 45-60 günün çok önemli olduğunu söyledi.

2- Türkiye’den Tayvan’a dönen dokuz kişide ‘corona’ çıktı

Tayvan Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den dönen 15 kişilik turist kafilesindeki dört kişide daha corona virüsüne rastlandığını duyurdu.

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3- Adalet bakanından ‘corona’ uyarısı: Karantinaya uymamak suç

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, corona virüsü nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinaya uymamanın suç olduğunu söyledi.

4- Araştırma: Türkiye’de iki işyerinden birinin salgına karşı kriz planı yok

Türkiye’de işyerlerinin ancak yarısına yakını, virüs salgınına karşı kriz yönetimi planına sahip. Uzaktan çalışmaya hazırlıklı işyerlerinin oranı yüzde 26. Dört kişiden biri, virüs tehlikesinin ‘iki aydan fazla-altı ay’ süreceğini düşünüyor.

5- ‘Merkez’den faize 100 baz puanlık ‘corona’ indirimi

Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 9.75’e çekti.

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7- Ankara Büyükşehir Belediyesi, kira alacaklarını erteledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü nedeniyle vatandaşların belediyeye kira borcunun iki ay ertelendiğini açıkladı.

8- ‘Corona’ aşısında çalışmalar hızlandı: Alman ve ABD’li şirketler işbirliği yapacak

ABD’li ilaç üretisi Pfizer ile Alman Biontech SE yeni tip corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yaptı.

9- İtalya’da tıp eğitimi erken bitti: Son sınıftaki 10 bin öğrenci işbaşı yapıyor

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle karantinadaki İtalya, sağlık sistemindeki yükü hafifletmek için tıp fakültesindeki 10 bin son sınıf öğrencisini doktor olarak istihdam edecek.

10- Ukrayna lideri ‘corona’ yüzünden evde oturanlara ‘mealen’ şöyle dedi: Boş durmayın, çocuk yapın

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ‘corona’ karantinası nedeniyle halka evden çıkmama çağrısı yaparken, “Ülkemizdeki nüfus azlığı sorunuyla mücadele etmenin zamanı geldi” dedi.

11- Yazar Harari: Salgındaki gözetim önlemleri totaliter rejimlerin temelini atabilir

‘Sapiens’ ve ‘Homo Deus‘ kitaplarının yazarı Yuval Noah Harari, corona virüsü salgınıyla mücadelede insanların hükümetlerine duydukları güvenin azaldığını ve böyle bir kriz durumuyla baş edebilecek küresel aktörler kalmadığını öne sürerek, alınan gözetim önlemlerinin uzun vadede totaliter rejimlerin temelini atabileceğini savundu.