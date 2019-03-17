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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 17 Mart 2019

1. Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi

Fotoğraf: Reuters

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

Bloomberg: Herkesin silmeye çalıştığı katliam videosu Erdoğan’ın kampanyasında

Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı

Yeni Zelanda’da bir vatandaş önceden uyarmış: ‘O silah kulübünde sıkıntı var’

2. ‘FETÖ borsası’ iddiaları: İstanbul’da iki cumhuriyet savcısı açığa alındı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2’nci Dairesi’nin İstanbul’da görevli iki cumhuriyet savcısını ‘FETÖ’ iddiası nedeniyle açığa aldığı bildirildi.

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3. Zonguldak’ta engelli kadına tecavüzle suçlanan üç kişi tutuklandı

Zonguldak’ta engelli kadına tecavüz etmekle suçlanan üç kişi tutuklandı.

4. Iğdır’da PKK operasyonu: HDP ve DBP’li 13 kişi gözaltında

Iğdır’da PKK soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

5. Türkeş’in oğlundan Mansur Yavaş’a destek: Çizgisinden sapmamış bir ülkücüdür

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, İYİ Parti-CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkladı.

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6. Temelli’nin sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet: Açıklamayı Temelli yapmalı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet gazetesi, asıl açıklamayı Temelli’nin yapmasını istedi.

CHP’li İmamoğlu’ndan Hürriyet’e tepki: Utanın, düzeltin kendinizi

7. Yayın yasaklarına yeni düzenleme: Artık süresi ve kapsamı da belirlenecek

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasakları konusunda yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığını söyledi.



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