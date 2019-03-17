Akşam Postası / 17 Mart 2019

1. Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi
Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.
Bloomberg: Herkesin silmeye çalıştığı katliam videosu Erdoğan’ın kampanyasında
Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı
Yeni Zelanda’da bir vatandaş önceden uyarmış: ‘O silah kulübünde sıkıntı var’
2. ‘FETÖ borsası’ iddiaları: İstanbul’da iki cumhuriyet savcısı açığa alındı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2’nci Dairesi’nin İstanbul’da görevli iki cumhuriyet savcısını ‘FETÖ’ iddiası nedeniyle açığa aldığı bildirildi.
3. Zonguldak’ta engelli kadına tecavüzle suçlanan üç kişi tutuklandı
Zonguldak’ta engelli kadına tecavüz etmekle suçlanan üç kişi tutuklandı.
4. Iğdır’da PKK operasyonu: HDP ve DBP’li 13 kişi gözaltında
Iğdır’da PKK soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
5. Türkeş’in oğlundan Mansur Yavaş’a destek: Çizgisinden sapmamış bir ülkücüdür
MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, İYİ Parti-CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıkladı.
6. Temelli’nin sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet: Açıklamayı Temelli yapmalı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet gazetesi, asıl açıklamayı Temelli’nin yapmasını istedi.
CHP’li İmamoğlu’ndan Hürriyet’e tepki: Utanın, düzeltin kendinizi
7. Yayın yasaklarına yeni düzenleme: Artık süresi ve kapsamı da belirlenecek
Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasakları konusunda yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığını söyledi.