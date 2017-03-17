Akşam Postası / 17 Mart 2017

1- Referandumu izleyecekler: 24 gözlemcili AGİT heyeti Türkiye’de göreve başladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT), ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunu izlemek üzere Türkiye’ye gönderdiği heyet resmi olarak göreve başladı.

2- Almanya’dan ‘referandum’ notası: Suçlamaları bırakın, yasalarımıza uyun

Alman hükümeti, 16 Nisan’daki referandum için Almanya’daki oylama süresince Alman makamlarıyla yakın işbirliği yapılması ve yasalara uyulması talebiyle Türkiye’ye nota verdi.

3- Dilek Doğan’ın katiline altı yıl üç ay hapis cezası

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında, sanık polis altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

4- Reuters analizi: Kürt seçmenlerin tercihini ‘operasyon algısı’ belirleyecek

Anayasa değişiklik teklifinin oylanacağı referandumda Kürt seçmenlerin tercihlerinde bölgede yaşanan yıkımın nasıl algılandığının etkili olacağı belirtilirken, sonucu kararsız Kürt seçmenlerin belirleyeceği belirtildi.

5- Bulgaristan, Ankara büyükelçisini geri çekti: ‘Seçimlere Türkiye müdahale ediyor’

Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekti.

6- Bulgaristan, ‘Türkiye seçimlere müdahale etmesin’ diye önlem alıyor

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdjikov, seçimlere Türkiye’nin müdahalesini engellemek amacıyla adım atılacağını açıkladı.

7- Polis şiddetini protesto etmek isteyen Hollandalı Türklerin eylemine izin çıktı

Rotterdam’da Hollandalı Türklerin polis şiddetine karşı düzenlemeyi planladıkları eyleme izin çıktı.

8- Almanya’ya göre Türkiye sözünü tutmadı: Erdoğan, Deniz Yücel’e nasıl terörist der?

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

9- AP başkanının ‘aklı almadı’: Sırf yazdıkları beğenilmiyor diye gazeteciler tutuklanmamalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’de gazetecilere yönelik muameleyi eleştirerek, gazetecilerin yazdıklarından ötürü tutuklanmasının ‘akıl alır gibi’ olmadığını söyledi.

10- Erdoğan ‘kaleyi içeriden fethedecek’: Avrupalı kardeşlerim, üç değil beş çocuk yapın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’da yaşayan Türklere daha çok çocuk yapma tavsiyesinde bulundu.

11- NATO devreye girdi: Türkiye ve Avusturya sorunu çözmeli

NATO Genel Sekreteri Jans Stoltenberg, Türkiye’nin Avusturya’ya yönelik işbirliği programlarını engellemesi üzerine iki ülkeyi diplomatik gerginliğe çözüm bulmaları için uyardı.

12- Merkel ‘yaka silkti’: Türkiye’yle provokasyon yarışına girme niyetim yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri Almanya ve Hollanda’ya ağır suçlamalar yöneltmeyi sürdürürken Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye’yle karşılıklı provokasyonlara girmeyeceğini söyledi.

13- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İsviçre, sınır ötesi soruşturma için destek talebini reddetti

İsviçre, ‘Erdoğan’a hakaret‘le suçlanan bir şüphelinin soruşturulması için Türkiye’nin hukuki destek talebini reddetti.

14- CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ın dört puan önde olduğunu söyledi.

15- CHP’den ‘Evet’ mitinglerine öğrenci taşınmasına tepki: Çocuk istismarıdır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sakarya’daki toplu açılış programına okullardan öğrencilerin götürülmesinin çocuk istismarı olarak niteleyip, “Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, ne istiyorsan yap ne istiyorsan söyle; minicik yavruları ve okulları buna alet etme” dedi.

16- CHP’den Aladağ raporu: Eğitimin cemaatlere havale edilmesinin siyasi sorumluları ortaya çıkmalı

CHP’nin Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar’a ait yurtta 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can vermesiyle ilgili hazırladığı raporda siyasi sorumluluğa dikkat çekildi.

17- Libya açıklarında batan Türk gemisindeki mürettebatın sekizi kurtarıldı, üçünün naaşlarına ulaşıldı

Libya açıklarında batan ‘Tınaztepe-S’ adlı bir Türk kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan sekizi kurtarıldı, üçünün ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

18- TSK’da 6 bini aşkın personel ihraç edildi, 16 bini aşkın öğrenci statüsünü kaybetti

Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 6 bini aşkın personelin çıkarıldığı, 16 bini aşkın askeri öğrencinin de statüsünü kaybettiği açıklandı.

19- HDP’li vekil Yıldırım: Yasaklara rağmen Nevroz ateşi yanacak

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Nevroz etkinliklerinin yasaklara rağmen kutlanacağını söyledi.

20- Bakan yardımcısı ‘yol gösterdi’: İktidarla ilişkisi olmayana ağırlık verilmiyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Alevilere kamuda iş imkanı verilmediğine ilişkin iddialara ‘muğlak’ bir yanıt verdi: “Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediğini söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil.”

21- Kadir Topbaş’tan ‘özerklik’ çağrısı: İstanbul kendi kendini yönetsin, tek elden yürüsün

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul için ‘özerklik’ çağrısı yaparak, “İstanbul kendi kendini yönetsin, kendi kararını kendi versin” dedi.

22- Bakan Özhaseki’den ‘peygamber benzetmesi’ yapan Baykal’a: Sapık ne dediğini bilmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu kadar yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” diyen CHP’li vekil Deniz Baykal’a şu yanıtı verdi: “Sapık ne dediğini bilmiyor herhalde.”

23- Libya açıklarında batan Türk gemisindeki mürettebatın sekizi kurtarıldı, üçünün naaşlarına ulaşıldı

Libya açıklarında batan ‘Tınaztepe-S’ adlı bir Türk kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan sekizi kurtarıldı, üçünün ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

24- Metrobüs Silivri’ye kadar uzatılıyor

Beylikdüzü’nde son bulan metrobüs hattının Silivri’ye kadar uzaltılması planlanıyor.

25- Demirtaş’tan yeni öykü: Hüzünlü bir geçmişten belirsiz bir geleceğe doğru

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Halep’i anlattığı öykünün ardından yeni bir hikaye yazdı.

26- Bask’ın bağımsızlığı için mücadele eden ETA, 8 Nisan’da ‘topyekun’ silah bırakıyor

İspanya ve Fransa’da Bask bölgesinin özgürlüğü için uzun yıllar silahlı mücadele yürüten Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) tamamen silahsızlanacağını duyurdu.

27- AB tüketicinin yanında: Facebook, Google ve Twitter’a para cezası geliyor

Avrupa Birliği (AB) Facebook, Google ve Twitter’a tüketiciyi hırsızlık ve dolandırıcılıktan koruma yasalarına aykırı hizmet şartları sebebiyle para cezası kesmeye hazırlanıyor.

28- ABD’nin ‘yakın bir müttefiki’ 200 dolarlık ‘drone’u 3 milyon dolarlık Patriot füzesiyle düşürmüş

Amerikalı bir general, ‘müttefik’ bir ülkenin bir ‘drone’u (insansız hava aracı) Patriot füzesiyle vurduğunu açıkladı.