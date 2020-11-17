Akşam Postası / 17 Kasım 2020

1. CHP lideri: 15 gün önce, ‘Ekonomi pik yapıyor’ diyenler acı reçeteden bahsediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “15 gün önce, ‘Ekonomi pik yapıyor’ diyenler şimdi, ‘Acı reçete vereceğiz’ diyenler değil mi” diyerek ekonominin yandaş ve tefeciler için pik yaptığını, işçi, emekli için dip yaptığını söyledi.

2. Bahçeli, ‘reform’u olumlu karşıladı: Muhteşem bir kalkış yaşanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomide reform yapılacağı söylemlerine ilişkin “Muhteşem bir kalkış yaşanacak” dedi.

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3. Üretici firmadan ‘sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi

Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan remdesivir etken maddeli ‘Veklury’ adlı ilacın üreticisi ABD’li firma, Türkiye’ye ‘sahte olma olasılığı yüksek’ ürünlerin girdiğini ve bunların karaborsada satıldığını açıkladı.

4. İBB, kültür merkezi, spor tesisi ve müzelerini kapama kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 salgınına ilişkin yeni önlemler aldı.

5. Hazine bakanından büyüme ve işsizlik tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılı yüzde 0.3 büyümeyle kapatmanın hedeflendiğini belirtti.

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6. ‘Borç yapılandırma’ yasası yürürlüğe girdi

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezalarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan yasa, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7. Kemal Kurkut davası sanığı polis: Yeterince soruşturulsaydı kusurlu polisler dosyaya eklenirdi

Diyarbakır’da 2017 yılı Nevruz kutlamasına giderken öldürülen Kemal Kurkut’un davasında sanık polis Y.Ş. beraat etti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini belirtti.

8. AYM: Başkanın belediye meclisi kararına dava açması anayasaya uygun

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceğini’ düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

9. Yerlikaya: Vaniköy Camisi’nin restorasyonu iki yılda tamamlanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi’nin restorasyon projesinin iki yılda tamamlanacağını söyledi.

10. Alman bakandan Macron’a ret: Güvenlikte halen ABD ve NATO’ya ihtiyacımız var

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bağımsız bir Avrupa savunma stratejisi çağrısını reddederek, Avrupa’nın ABD ve NATO yardımı olmadan kendi güvenliğini sağlayamayacağını söyledi.

11. Amerikan Vogue ilk kez kapağına bir erkek taşıdı: Harry Styles’ın Gucci elbisesi ‘rahatsızlık’ yarattı

One Direction grubuyla ünlü olan şarkıcı Harry Styles Vogue dergisinin ABD edisyonuna Gucci elbiseyle kapak oldu. Dergi ilk kez kapağına bir erkek taşırken söz konusu erkeğin elbise giyiyor olması yine bazı kesimleri rahatsız etti.