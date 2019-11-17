Akşam Postası / 17 Kasım 2019

1. Ankara’da İYİ Parti’nin standına saldırı: Bir kişi yaralandı

Ankara’da cadde üzerinde İYİ Parti’nin açtığı stant saldırıya uğradı.

2. Kılıçdaroğlu’ndan iş dünyasına: Ben hesap soruyorum; siz neden sormuyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasının, iktidardan ekonomideki yanlışlarla ilgili hesap sormamasından yakındı. İş Dünyası Konfederasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği ekonomi konulu toplantıda konuşan CHP lideri, birçok örnek vererek iş insanlarına, “Ben hesap soruyorum. Siz neden sormuyorsunuz” diye seslendi.

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3. Erdoğan’ın eski basın danışmanı: Gazete manşetini gönderip ‘Uygun mu’ diye soruyorlardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski basın danışmanı Kemal Öztürk, görev yaptığı sırada, ‘bugün bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen, dönemin bazı gazete yöneticilerinin’ kendisi istemeden ertesi günün manşetini gönderip onay aldıklarını söyledi.

4. Avukatın eteğini ‘çok kısa’ bulan hakim göreve iade edilmiş

Duruşma sırasında avukatın ‘etek boyu’nun mevzuata aykırı olduğunu savunduğu ve konuyla ilgili tutanak tuttuğu için görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu’nun 24 Ekim’de HSK kararıyla göreve iade edildiği ortaya çıktı.

5. İstanbul’daki ‘gece metrosu’nu üç ayda 600 bin kişi kullandı

İstanbul’da gece saatlerinde yapılan metro seferlerini üç ayda 600 bine yakın yolcu kullandı.



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6. İran içişleri bakanı protestocuları ‘uyardı’: Müdahalenin dozunu artırırız

Benzine en az yüzde 50 zam yapılacağı açıklanmasının ardından protesto eylemlerinin başladığı İran’ın içişleri bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli, ‘güvenlik güçlerinin daha ağır müdahale yöntemleri kullanacağına’ dair uyarı yaptı.

7. Yeşil sahada grev var: İspanyol kadın futbolcular sahaya çıkmıyor

İspanya’da, birinci ligde oynayan kadın futbolcular, 22 Ekim’deki toplantıda oylamayla aldıkları grev kararını bu hafta sonu uygulamaya koydu.

8. Hong Kong’daki protestolarda bir kişi ok ile vuruldu

Hong Kong’da devam eden protestolarda eylemcilerin polise karşı ok ve yay kullandığı, bambudan inşa ettiği mancınık ile kiremit attığı görülmüştü. Bugün yerel medyadan gelen habere göre bir medya irtibat sorumlusu ok ile bacağından vuruldu.

