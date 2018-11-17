Akşam Postası / 17 Kasım 2018

1. Anadolu Kültür operasyonu: Gözaltındaki 13 isimden sekizi serbest

Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden sekizi ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

2. Trump’tan Gülen açıklaması: İade gündemimizde yok

ABD Başkanı Donald Trump, “Fethullah Gülen’in iadesi gündemimizde yok” dedi.

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3. Erdoğan: Gezi’yi yapanlar ‘millet bahçeleri’ne bakıp çevrecilik görsün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2013’teki Gezi eylemine katılanların ‘millet bahçeleri’ne gelerek ‘çevreciliğin ne olduğunu’ görmelerini istedi.

4. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: İstanbul’a ihanet edenlerden hesap soracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mart sonundaki yerel seçimlerde İstanbul’daki iddiasını dile getirerek, “İstanbul’a ihanet edenlerden hesap soracağız. Biz İstanbul’u yaşanabilir bir kent yapacağız” dedi.

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5. Akşener 24 Haziran’dan ders almış: İYİ Parti ile CHP, dokuz büyükşehiri konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2019’daki yerel seçim için CHP ile dokuz büyükşehiri görüştüklerini açıkladı.

6. Bahçeli, kendi vekiline çıkıştı: Enginyurt’un sözleri MHP’yi bağlamaz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un açıklamalarının MHP’yi bağlamayacağını bildirdi.

7. Ankara’da adı geçen Mansur Yavaş: AKP’liler yoklama yaptı, kabul etmedim

Yerel seçim öncesi adı İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş, AKP’den adaylık konusunda ‘yoklandığını’, kabul etmeyeceğini bildirdiğini söyledi.

8. Washington Post: CIA ‘Kaşıkçı’nın öldürülme emri veliaht prensten’ tespiti yaptı

ABD istihbarat servisi CIA’in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını verdiği sonucuna vardığı bildirildi.

9. Manisa’da 21 asker akşam yemeğinden sonra hastanelik oldu

Manisa’da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

10. Restoranlara domuz eti ayarı: Yiyecekte varsa menüye yazılacak

Gelecek yılın sonundan itibaren, yiyecek-içecekte etil alkol ya da domuz eti bulunmasına rağmen bunu menüye yazmayan işletmelere ceza kesilecek.

11. Nakde sıkışan tasarrufunu bozdurdu: Bireysel emeklilikten ayrılan ayrılana

Nakde sıkışanlar, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) tasarruflarını çekiyor. Son dört ayda 85 bin 550 kişi BES’ten ayrılırken, son iki ayda 918.6 milyon liralık tasarruflar bozduruldu.

12. MEB’den okullara 24 Kasım yazısı: Gönüllülere hatim okutup sayısını bildirin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okullara bir yazı göndererek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hatim okunmasını istedi.

13. Leyla Güven’in talebine destek: HDP’li iki vekil de Öcalan için açlık grevinde

Diyarbakır’da iki milletvekili ve 14 kişi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla açlık grevine başladı.

14. Soykırım suçlusu ‘Bosna Kasabı’ Mladiç cezaevinden telefonla canlı yayına katıldı

Ömürboyu hapis cezasına çarptırılan ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Sırp komutan Ratko Mladiç Hollanda’da kaldığı cezaevinden yasadışı bir şekilde Sırbistan’da canlı yayınlanan bir televizyon programına telefonla katıldı.