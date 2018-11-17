Akşam Postası / 17 Kasım 2018

1. Anadolu Kültür operasyonu: Gözaltındaki 13 isimden sekizi serbest
Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden sekizi ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
ABD ‘Anadolu Kültür operasyonu’ndan endişeli: Gözaltılar serbest bırakılsın
Emniyetin ‘ithal eylemci’si ‘piyano çalan adam’: Bu saçmalık, gerçekten saçmalık!
2. Trump’tan Gülen açıklaması: İade gündemimizde yok
ABD Başkanı Donald Trump, “Fethullah Gülen’in iadesi gündemimizde yok” dedi.
3. Erdoğan: Gezi’yi yapanlar ‘millet bahçeleri’ne bakıp çevrecilik görsün
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2013’teki Gezi eylemine katılanların ‘millet bahçeleri’ne gelerek ‘çevreciliğin ne olduğunu’ görmelerini istedi.
‘AKP’li kaynaklar’ İstanbul için konuştu: Risk yok, yüzde 45-50 bandındayız
4. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: İstanbul’a ihanet edenlerden hesap soracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mart sonundaki yerel seçimlerde İstanbul’daki iddiasını dile getirerek, “İstanbul’a ihanet edenlerden hesap soracağız. Biz İstanbul’u yaşanabilir bir kent yapacağız” dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan adaylara ‘talimat’ gitmiş: İYİ Parti görüşmesi netleşsin, bekleyin
5. Akşener 24 Haziran’dan ders almış: İYİ Parti ile CHP, dokuz büyükşehiri konuşuyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2019’daki yerel seçim için CHP ile dokuz büyükşehiri görüştüklerini açıkladı.
6. Bahçeli, kendi vekiline çıkıştı: Enginyurt’un sözleri MHP’yi bağlamaz
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un açıklamalarının MHP’yi bağlamayacağını bildirdi.
7. Ankara’da adı geçen Mansur Yavaş: AKP’liler yoklama yaptı, kabul etmedim
Yerel seçim öncesi adı İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş, AKP’den adaylık konusunda ‘yoklandığını’, kabul etmeyeceğini bildirdiğini söyledi.
8. Washington Post: CIA ‘Kaşıkçı’nın öldürülme emri veliaht prensten’ tespiti yaptı
ABD istihbarat servisi CIA’in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını verdiği sonucuna vardığı bildirildi.
9. Manisa’da 21 asker akşam yemeğinden sonra hastanelik oldu
Manisa’da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
10. Restoranlara domuz eti ayarı: Yiyecekte varsa menüye yazılacak
Gelecek yılın sonundan itibaren, yiyecek-içecekte etil alkol ya da domuz eti bulunmasına rağmen bunu menüye yazmayan işletmelere ceza kesilecek.
11. Nakde sıkışan tasarrufunu bozdurdu: Bireysel emeklilikten ayrılan ayrılana
Nakde sıkışanlar, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) tasarruflarını çekiyor. Son dört ayda 85 bin 550 kişi BES’ten ayrılırken, son iki ayda 918.6 milyon liralık tasarruflar bozduruldu.
12. MEB’den okullara 24 Kasım yazısı: Gönüllülere hatim okutup sayısını bildirin
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okullara bir yazı göndererek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hatim okunmasını istedi.
13. Leyla Güven’in talebine destek: HDP’li iki vekil de Öcalan için açlık grevinde
Diyarbakır’da iki milletvekili ve 14 kişi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla açlık grevine başladı.
14. Soykırım suçlusu ‘Bosna Kasabı’ Mladiç cezaevinden telefonla canlı yayına katıldı
Ömürboyu hapis cezasına çarptırılan ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Sırp komutan Ratko Mladiç Hollanda’da kaldığı cezaevinden yasadışı bir şekilde Sırbistan’da canlı yayınlanan bir televizyon programına telefonla katıldı.