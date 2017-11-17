Akşam Postası / 17 Kasım 2017

1- Erdoğan sinyali verdi: Afrin’i YPG’den temizlememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halen YPG’nin elindeki Afrin’in ‘temizlenmesi gerektiğini’ söyledi.

2- Amerikan medyasına göre artık kesin: Sarraf itirafçı oldu, tutuklu değil

Amerikan NBC televizyonu dolandırıcılıktan yargılanan Rıza Sarraf’ın New York federal savcılığıyla anlaşıp hapisten çıktığını duyurdu.

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3- Erdoğan: MHP ile her türlü adıma varız… Seçim öncesi ittifak düşünülebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “AK Parti ile sonuna kadar yan yanayız” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ni karşılıksız bırakmadı: “MHP ile her türlü adımı atmaya varız.” Erdoğan, partiler arası seçim ittifakına ilişkin yasa çalışmasını da, “Seçim öncesi düşünülebilir” diye değerlendirdi.

4- Dilek Doğan’ı vuran polise verilen altı yıllık ceza onandı

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında sanık polise verilen altı yıl üç aylık ceza onandı.

5- Irak ordusu IŞİD’in elindeki son kasabayı da ele geçirdi

Irak Ordusu Komutanı Korgeneral Abdülamir Raşid Yarallah, Rawa’yı ‘tamamen özgürleştirdiklerini’ ve kasabadaki binalara Irak bayrağı çektiklerini söyledi. Yarallah, “Rawa’nın özgürleştirilmesiyle, IŞİD’in bulunduğu tüm bölgeler özgürleşmiş oldu” dedi.

6- NATO tatbikatında Atatürk’ün fotoğrafını ‘düşman hedef’ yapan teknisyen atıldı

Norveç’teki NATO tatbikatında Atatürk’ün fotoğrafını ‘düşman hedef’ olarak kullanılmasına yol açan teknisyen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına sahte sosyal medya hesabı açan subayın görevine son verildi. Norveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye’den özür diledi.

7- Nuriye Gülmen: Örgüt talimatı olsa bir gün aç kalmam

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmesi üzerine açlık grevine başlayınca ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, “‘Örgüt talimatıyla eylem’ diyorlar ya, 254 gündür açlık grevi yapıyorum. Talimatla, zorlamayla bir gün aç kalmam. İnsan bedenini böyle bir şey için eritmez” dedi.

8- TBMM’de kabul edildi: Gazoza özel tüketim vergisi

Limonata ve sodanın da aralarında bulunduğu bazı meşrubatlara genelde otomobil gibi lüks tüketim ürünlerinden alınan ‘özel tüketim vergisi’ (ÖTV) getiren yasa maddesi TBMM’de kabul edildi.

9- Erdoğan ‘yatay mimari’ isterken: Haliç’teki kamu arazisinde kat sınırı 10’a çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ‘dikey mimari’yi eleştirdiği İstanbul’da Haliç kenarındaki 10 bin metrekarelik alanda kat sınırı dörtten 10’a çıkarıldı.

10- Akşener: 2019’da CHP ile ‘ortak aday’ olmam; Erdoğan’ı dışarıda dövdürmem

2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Sarraf davası’nda ABD ile gerilime ilişkin olarak, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı dışarıda dövdürmem” dedi.

11- Erdoğan açıkladı: Akkuyu santralinde ay sonuna kadar temel atılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın yapacağı Türkiye’nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için bu ay sonuna kadar temel atılmasını istediklerini belirtti.

12- Tesla’nın yeni harikaları: Elektrikli TIR ve gelmiş geçmiş en hızlı ‘seri’ otomobil

Tesla CEO’su Elon Musk, ilk elektrikli TIR Semi Truck ve yeni spor otomobil Tesla Roadster 2.0’yi tanıttı.

13- ‘Sevgi’nin böylesi: Karşıyakalı taraftarlar tesise gelerek futbolcuların kapılarını kırdı