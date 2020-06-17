Akşam Postası / 17 Haziran 2020

1- Sağlık bakanı: Sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok. Ama vakalarımızın şiddetinin düştüğüne dair verilerimiz var” dedi, Türkiye’nin toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2.67 ölüm oranıyla dünyada 87. sırada yer aldığını belirtti. Koca, sokağa çıkma yasağının gündeme gelmediğini açıkladı.

2- Son 24 saat: 1429 kişiye ‘corona’ tanısı, 19 can kaybı; 1261 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 19 kişi hayatını kaybetti, 1261 kişi iyileşti.

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3- Almanya Türkiye’yi ‘corona’da riskli bölge ilan etti

Almanya, Türkiye’yi corona virüsü tehlikesi nedeniyle riskli bölgeler listesine dahil etti. Türkiye’ye gidenler dönüşte karantinaya alınacak.

4- Ankara’da belediye meclisinin ‘kredi alımına ret’ kararı mahkemeden döndü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde altyapı projeleri için kredi kullanılması teklifine AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla verilen ret kararına mahkemeden yürütmeyi durdurma çıktı.

5- TFF Başkanı Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bir dönem ikinci başkanlığını yaptığı Fenerbahçe Kulübü’nün kongre üyeliğinden istifa etti. Özdemir’in istifa kararı, hakkında kulüp tarafından açılan disiplin soruşturması kapsamında savunmasının istendiği bildirilen mektubu aldıktan sonra geldi.

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6- Şule Çet davasında ceza alan sanıklara istinaf mahkemesinden ret

İstinaf mahkemesi, Ankara’da 23 yaşındaki Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada iki sanığa verilen hapis cezalarının bozulması talebini reddetti.

7- Leyla Aydemir davasında savcı mütalaa verdi: Fikir birliği içinde öldürdüler

Önceki yıl haziran ayında Ağrı’da kaybolan, günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili açılan davada, savcı mütalaasını tamamladı.

8- ‘Corona’ günlüğü | Dünyada bugüne kadar 446 bin kişi hayatını kaybetti

Dünyada vaka sayısı 8.3 milyona ulaşırken, 446 bin kişi hayatını kaybetti, 4.3 milyon kişi iyileşti.

9- EBRD: ‘Corona’ sonrası tedarik zincirleri değişecek; Türkiye kazanım sağlayabilir

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz sonrasında pek çok şirketin Çin gibi tek tedarik merkezine bağımlılığını kırmak istediğini, Türkiye’de tekstil başta olmak üzere pek çok sektörün bundan yararlanabileceğini söyledi.

10- Araştırma: Türkiye’yi ‘İslam ülkesi’ olarak görenler azaldı

Türkiye kamuoyu en yakın dostu olarak Azerbaycan’ı görürken, ABD bir numaralı tehdit. Rusya’ya da güven azaldı.

11- Van Gogh ve Gauguin’in genelev ziyaretlerini anlattığı mektup 1 milyon 615 bine satıldı

Vincent van Gogh ve Paul Gauguin Fransa’da kaldığı sırada Fransız Emile Bernard’a yazdığı mektup açık artırmayla satıldı.