Akşam Postası / 17 Haziran 2019

1- Bodrum açıklarında sığınmacı teknesi battı: 12 ölü

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sığınmacı taşıyan bir tekne battı. 31 kişi kurtarılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

2- Tarihi tartışma karakolda değil aile fotoğrafında bitti: ‘Bu bir başlangıç olsun’

İstanbul belediye başkan adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım dün gece canlı yayınlanan tartışma programından sonra, bundan sonra da böyle yayınlar olmasını diledi.

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3- AKP seçmeni: İmamoğlu laf ebesi; CHP seçmeni: Yıldırım, çamura yatmaya çalıştı

İstanbul adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım’ın canlı yayındaki buluşacağı açıklanınca ‘düello’ başlıkları atıldı. Yayının, ‘gladyatörlerin kapışması’ olacağı yönünde beklenti vardı. Ancak ikilinin yan yana oturup moderatör İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlamasının izleyicideki yansıması ne düello başlığını doldurdu; ne de kapışma beklentisini karşıladı.

4- Yıldırım yılları karıştırdı: İmamoğlu’nun bahsettiği Sayıştay raporu 2017’ye ilişkin

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım, büyükşehir belediyesindeki usulsüzlüklerin ortaya konduğu Sayıştay raporuna ilişkin olarak, “Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem (İmamoğlu) bey yanlış biliyor” dedi.

5- Didem Aslan Yılmaz’dan eleştiri: Formatı siyasilerin belirlemesi yanlış

İstanbul adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım’ın tartıştığı çanlı yayının formatına, program öncesi adı moderatörlük için gündeme gelen Habertürk sunucusu Didem Aslan Yılmaz’dan eleştiri geldi.

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6- Uğur Dündar: İmamoğlu göz doldurdu, Yıldırım şapkadan tavşan çıkaramadı

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki tartışma programını, “İmamoğlu (…) göz doldurdu. (…) Yıldırım beklenen tavşanı çıkaramadı” diye yorumladı.

7- AA’ya bir alternatif daha: Oy ve Ötesi teyitli tutanakları canlı yayınlayacak

İstanbul seçiminde veri akışı için Anadolu Ajansı dışında ANKA ajansının ardından bir alternatif de Oy ve Ötesi olacak. Kurum teyit ettiği tutanakları ilk kez canlı olarak kamuoyuyla paylaşacak.

8- Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un yaptığı açıklamaya göre çocukların okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

9- Bakan Albayrak’tan tuhaf adım: FETÖ hükümlüsüne teşekkür mektubu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ‘FETÖ üyeliği’ suçundan hüküm giyen işadamına teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

10- İşsizlik martta yüzde 14.1, genç işsizliği yüzde 25.2

İşsizlik, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1’e yükseldi.

11- Merkez’den hamle: Devletten daha fazla DİBS alan bankaya daha düşük faiz

Fotoğraf: Merkez Bankası

Merkez Bankası (MB) piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ‘Hazine’den devlet iç borçlanma senedi (DİBS) alım miktarlarına göre’ piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandıracağını duyurdu. Bu bankalara uygulanacak faiz, politika faizinin 100 baz puan altında olacak.

12- ‘Merkez’in hamlesi ‘arka kapıdan gevşeme gibi’

Merkez Bankası’nın ‘piyasa yapıcı’ olarak değerlendirdiği bankalara daha düşük faiz uygulama kararı ekonomistler tarafından ‘arka kapıdan faiz indirimi’ olarak değerlendirildi.

13- Mayıs ayında merkezi bütçe 4.5 kat fazla açık verdi

Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesi 12.1 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemine göre 4.5 kat fazla açık verdi. Bütçe ocak-mayıs döneminde ise 66.5 milyar lira açık vermiş oldu.

14- Çipras: Doğalgaz sondajı başlarsa AB’den Türkiye’ye yaptırım isteriz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığı iddiasının doğrulanması halinde Avrupa Birliği’nden (AB) yaptırım talep edileceğini söyledi.

15- Darwin’in adaları ABD’nin askeri uçaklarına tahsis edildi; çevreciler ayağa kalktı

Galapagos Adaları’nın bağlı olduğu Ekvador, adalardaki San Cristobal Havalimanı’nı ABD’nin askeri uçaklarının kullanımına açtı.