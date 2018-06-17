Akşam Postası / 17 Haziran 2018

1- Şehir hastanelerinde usulsüzlükler tespit eden Sayıştay denetmeni görevden alındı

Sayıştay, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) incelemesinde usülsüzlükleri ortaya çıkardı. Rapor hazırlayan heyetin başkanı görevden alındı.

2- İnce Erdoğan’ı tiye aldı: Hava durumu bile fazla izlenmiş, benle TV’ye çık havan olsun

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birlikte televizyon kanalına çıkma teklifinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız” sözlerine yanıt verdi.

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3- Kılıçdaroğlu: Meclis çoğunluğu farklı, hükümet farklı olursa kaos ortamı oluşur

CHP lideri, Meclis çoğunluğunun farklı, cumhurbaşkanı başkanlığından hükümetin farklı olması durumda bir kaos yaşanacağını söyledi.

4- Ezan ve yalan polemiği: CHP’li Özel, AKP mitingleri için geciktirilen ezanları sıraladı

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, ‘AKP mitingleri nedeniyle ezanların geç okutulduğu’ yönündeki sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Yalan” diye karşılık vermesine ezanın geciktirildiği olayları sıralayarak yanıt verdi. Özel, Bozdağ’dan özür dilemesini istedi.

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5- Yavru köpeğin ayağı kesilmişti: Kepçe operatörü tutuklandı

Bir yavru köpeğin dört ayağı ve kuyruğu kopmuş halde bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.

6- Suruç’taki ‘seçim kavgası’ soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki silahlı seçim kavgasının ardından bir kişi tutuklandı.

7- AA böyle gördü: Demirtaş’ın TRT konuşması ‘dünya demokrasi tarihinde bir ilk’

Yarı resmi Anadolu Ajansı (AA), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluyken TRT’de konuşmasının yayınlanacak olmasını “Dünya demokrasi tarihinde bir ilk” sözleriyle yorumladı.

8- Demirtaş Le Monde’a yazdı: İktidar, otoriter hayallerini kabusa çevireceğimin farkında

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde için bir yazı kaleme aldı.

9- ‘Suruç’ta can güvenliği yok’: İnceleme için bölgeye gitmek isteyen 25 kuruma engel

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan, dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından bölgeye gitmek isteyen 25 kuruma ‘can güvenliği’ gerekçesiyle izin verilmedi.

10- Çiller de AKP’nin mitinginde: Milli bir şuurla buradayım

Eski başbakan Tansu Çiller, AKP’nin İstanbul’daki mitingine katıldı.

11- MHP’liler, Büyükada’da CHP ve HDP’lilere saldırdı: İki kişi bıçaklandı

Büyükada’da CHP ve HDP’lilere saldırı düzenlendi. Olayda iki kişi bıçaklandı.

12- ‘Terör’ gerekçesiyle KHK’yla ‘atılan’ taşeron işçi, işe iade davasını kazandı

Mersin’deki Akdeniz Belediyesi’nde terör gerekçesiyle KHK’yla işten çıkarılan işçi, işe iade davasını kazandı.

13- AKP’li adaydan seçmene tehdit: Yanımızda olmayanların bileti 25 Haziran’da kesilecek

AKP Iğdır milletvekili adayı Ahmet Tutulmaz’ın, yaptığı bir konuşmada partisine destek vermeyenleri “Yanımızda yer almayanların hesabı 25 Haziran’da kesilecektir” diyerek tehdit ettiği video görüntüler sızdı.

14- Başbakan Yıldırım, Dersim katliamı için CHP’yi işaret etti: Hesabını vermeliler

Alevilere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Dersim ile yüzleşmesi gerektiğini belirtti ve CHP’yi kastederek “O dönem (1938) Dersim’i yapanlar, bugün bunun bir şekilde öz eleştirisini, hesabını vermelidir” dedi.

15- Babasının ölmediğini 53 yaşında öğrendi: Babasız geçen her yıl için 10 bin lira istiyor

İzmir’de yaşayan ve annesi tarafından kendisine babasının asker olduğu, yıllar önce çatışmada hayatını kaybettiği söylenen Kenan Bintaş evlilik dışı ilişkiden doğduğunu babasının hala sağ olduğunu 53 yaşında öğrendi.

16- 27 yıllık isim krizi tatlıya bağlandı: Orası artık ‘Kuzey Makedonya’

Yunanistan ve ‘Makedonya‘ arasında 27 yıldır devam eden isim anlaşmazlığı, bugün varılan anlaşmayla çözüldü. Ülkenin adı bundan böyle ‘Kuzey Makedonya’ olacak.