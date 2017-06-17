Akşam Postası / 17 Haziran 2017

1- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na açık ‘mesaj’: Yargı yarın sizi de çağırırsa şaşırmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ üzerinden hem yargıya hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj verdi: “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın.”

2- Darbe girişimi

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.

3- Demirtaş’tan ‘cezaevi kullanma kılavuzu’: Büyük hırsızları içeri atmıyorlar, korkmayın

Yedi ayı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde ‘kullanma kılavuzu’ hazırladı.

4- Dışişlerinden ABD’nin ‘güvenlik uyarısı’ için açıklama: Somut istihbarata dayanmıyor

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunun Mecidiyeköy çevresi için güvenlik uyarısı yapmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, uyarının somut bir istihbarata dayanmadığını bildirdi.

5- Yazar Ayşe Kulin: Gülmen ve Özakça’yı hayata iade etmek o kadar kolay ki

Yazar Ayşe Kulin, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade edilmeleri talebiyle 101 gündür açlık grevi yapan iki eğitimci için bir mesaj yayınladı.

6- Yasağın ardından ilk kez: Düzce’de ‘açık alanda içki içen’ üç kişiye para cezası

Düzce’de açık alanda alkol yasağının ardından ilk defa üç kişiye para cezası kesildi.

7- Gözden düştü: Almanya’dan Türkiye’ye değişim programları rağbet görmüyor

Değişim programları kapsamında Türkiye’yi tercih eden Alman öğrenci ve akademisyen sayısı son iki yıl içerisinde yarı yarıya azaldı.

8- Putin ‘şüpheli’: 15 Temmuz’un arkasında Gülen varsa, ABD önceden haberdardır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden ABD istihbarat güçlerinin önceden haberinin olmamasının çok zor olduğunu söyledi.

9- Yargıtay kararı: ‘ByLock’ kullanmak, ‘FETÖ üyeliği’ne delil

Yargıtay, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ uygulamasını kullanmanın ‘FETÖ üyeliği’ne delil sayılacağını bildirdi.

10- Hakkari’de patlayıcıya basan iki asker hayatını kaybetti

Hakkari’deki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

11- ‘Ebu Hanzala’yla bağlantı’ iddiası: Yozgat’ta devlet hastanesinde çalışan doktor IŞİD’den gözaltında

Yozgat’ta bir doktor IŞİD üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı.