Akşam Postası / 17 Haziran 2017

1- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na açık ‘mesaj’: Yargı yarın sizi de çağırırsa şaşırmayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ üzerinden hem yargıya hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj verdi: “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın.”
CHP’den Erdoğan’a yanıt: ‘Kılıçdaroğlu’nu gözaltına alın’ diye talimat veriyor
HDP’den CHP’ye: Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Mahkeme görmezden geldi: Berberoğlu, aynı gün başka gazetecilerle de görüşmüş
‘Adalet Yürüyüşü’ne doktor dokunuşu: Ek egzersizler verildi, program düzenlendi
‘Adalet Yürüyüşü’nde 3’üncü gün: Kavurmacı’nın tutuklanması doğru değil
CHP İzmir’den de ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı
2- Darbe girişimi
* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.
3- Demirtaş’tan ‘cezaevi kullanma kılavuzu’: Büyük hırsızları içeri atmıyorlar, korkmayın
Yedi ayı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde ‘kullanma kılavuzu’ hazırladı.
4- Dışişlerinden ABD’nin ‘güvenlik uyarısı’ için açıklama: Somut istihbarata dayanmıyor
ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunun Mecidiyeköy çevresi için güvenlik uyarısı yapmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, uyarının somut bir istihbarata dayanmadığını bildirdi.
5- Yazar Ayşe Kulin: Gülmen ve Özakça’yı hayata iade etmek o kadar kolay ki
Yazar Ayşe Kulin, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade edilmeleri talebiyle 101 gündür açlık grevi yapan iki eğitimci için bir mesaj yayınladı.
6- Yasağın ardından ilk kez: Düzce’de ‘açık alanda içki içen’ üç kişiye para cezası
Düzce’de açık alanda alkol yasağının ardından ilk defa üç kişiye para cezası kesildi.
7- Gözden düştü: Almanya’dan Türkiye’ye değişim programları rağbet görmüyor
Değişim programları kapsamında Türkiye’yi tercih eden Alman öğrenci ve akademisyen sayısı son iki yıl içerisinde yarı yarıya azaldı.
8- Putin ‘şüpheli’: 15 Temmuz’un arkasında Gülen varsa, ABD önceden haberdardır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden ABD istihbarat güçlerinin önceden haberinin olmamasının çok zor olduğunu söyledi.
9- Yargıtay kararı: ‘ByLock’ kullanmak, ‘FETÖ üyeliği’ne delil
Yargıtay, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ uygulamasını kullanmanın ‘FETÖ üyeliği’ne delil sayılacağını bildirdi.
10- Hakkari’de patlayıcıya basan iki asker hayatını kaybetti
Hakkari’deki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti.
Erzurum’da PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti
11- ‘Ebu Hanzala’yla bağlantı’ iddiası: Yozgat’ta devlet hastanesinde çalışan doktor IŞİD’den gözaltında
Yozgat’ta bir doktor IŞİD üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı.