Akşam Postası / 17 Eylül 2020

1- Bilim kurulu üyesi: Okullar virüs için fidelik işlevi görebilir

Okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime seyreltilmiş şekilde başlamasına günler kala ‘Okullar güvenli mi‘ tartışması halen sürüyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Okullar salgın konusunda yüksek riskli yerler” dedi.

2- Erdoğan’a göre ‘en samimi demokrasi’ bizde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en samimi demokrasinin Türkiye’de olduğunu öne sürdü.

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3- Doktor: Arkadaşımın emanet ettiği babasını kurtaramadım; bunun acısını yaşıyorum

Zonguldak’taki Bülent Ecevit Üniversitesi’nde çalışan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Ayoğlu ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin, ön saflarda mücadele eden sağlık ordusunun iki mensubu.

4- Dünya Bankası: Küresel toparlanma beş yılı bulabilir

Dünya Bankası’nın baş ekonomisti Carmen Reinhart, küresel ekonominin Covid-19’un olmsuz etkilerinden toparlanmasının beş yıl kadar sürebileceğini söyledi.

5- AYM ‘hak ihlali’ dedi: Berberoğlu’nun siyaset yapma hakkı elinden alındı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada beş yıl 10 ay hapis cezası almasının ardından milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.

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6- İnce: Kimin haddine ‘Mustafa Kemal’ demek; soyadını söylemeye mecbursun

Sivas’ta, 4 Eylül’de, Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatan CHP’nin eski milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Atatürk” demeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na tepki gösterdi: “Kimin haddine Mustafa Kemal demek? Soyadını söylemeye mecbursun.”

7- Lisede ‘öpüşen’ öğrenciyi intihar girişimine sürükleyen azara 1 milyon 730 bin tazminat

Kız arkadaşıyla öpüştüğü iddiasıyla okul müdürünün odasında azarlanan ve psikolojik baskıya maruz kalan H.İ.’nin aşağı atlaması sonucu felç kalmasından okul yönetimi sorumlu tutuldu. İdare mahkemesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenciye 1 milyon 729 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

8- Şarkıcı Halil Sezai’ye tutuklama talebi

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’e şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

9- 48. İstanbul Müzik Festivali ekranlarda: Açılış konseri ücretsiz

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, yarın Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle açılıyor. Konser ücretsiz izlenebilecek.