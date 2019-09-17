Akşam Postası / 17 Eylül 2019

1- AYM: 17/25 Aralık araştırma komisyonuna yayın yasağı basın özgürlüğünü ihlal

Anayasa Mahkemesi eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları için kurulan Meclis araştırma komisyonuna ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesinin ‘basın özgürlüğünü ihlal ettiğine’ hükmetti.

2- Tahliye edildi: 16 yaşındaki genci öldüren polise üçüncü yargılamada yedi buçuk yıl

İstanbul’da 16 yaşındaki bir genci öldüren polise üçüncü yargılamada yedi buçuk yıl hapis cezası verildi. Polis hükümle birlikte tahliye edildi.

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3- Afganistan cumhurbaşkanının seçim mitinginde bombalı saldırı: 24 ölü, 30 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde ve Kabil’de düzenlenen iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

4- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 1105 no’lu kararnameyi niye gizliyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinde değindiği ve Sakarya’daki tank palet fabrikasının Katarlılara satışıyla ilgili olduğunu ima ettiği 1105 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesini bir kez daha gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Neden gizliyorsun” diye seslendi.

5- İddia: Polis, Mardinli ailelere ‘HDP’nin önüne gidip çocuğunuzu isteyin’ diyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir ailenin evine giden, Artuklu’da ise bir aileyi arayan polislerin, ailelerden PKK’ya katılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önüne gitmelerini istediği iddia edildi.

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6- Tutuklanan HDP’li Kulp belediye eş başkanı görevden alındı

Fotoğraf: DİHA (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin HDP’li belediye eş başkanı Mehmet Fatih Taş’ın görevden alındığını, yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet’in atandığını bildirdi.

7- Rabia Naz’ın babası evini satmak istedi, Haluk Levent’ten yardım geldi

Rabia Naz ve babası…

Giresun’da hayatını kaybeden Rabia Naz isimli çocuğun babası Şaban Vatan, maddi imkansızlık dolayısıyla evini satışa çıkardığını duyurdu. Müzisyen Haluk Levent de babaya destek verdi.

8- Yargı paketi ekimde Meclis’te

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı yargı paketinin ekim ayında Meclis’in ilk gündem maddesi olacağını açıkladı.

9- Bilirkişiden Patara uyarısı: Statü kararından dönülmesi tarihsel zorunluluk

Patara sahili (Fotoğraf: DHA)

Patara ve Fırnaz Koyu’nun koruma statüsündeki değişikliğe ilişkin mahkemeye rapor hazırlayan bilirkişi heyeti, değişikliğin bu bölgelerde hızla betonlaşmaya yol açabileceği uyarısı yaptı.

10- TRT ‘istihdam fazlası’ diye 223 personeli işten çıkarıp 1422 personel almış

İstihdam fazlası çalışanları olduğu gerekçesiyle 9 Temmuz 2018’de 223 çalışanı emekliye ayıran ya da başka yerlere gönderen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) son 14 ayda 1422 yeni personel almış.

11- Odasında muhtaç hayvanlara bakan yöneticiye çifte ceza

Fotoğraflar: DHA

Rize’de bakıma muhtaç kedileri makam odasında besleyen Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz’a çifte ceza verildi.

12- İmamoğlu: 75 günlük tedbirle bütçe açığı 3.5 milyar lira azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından yapılan tasarrufla bütçe açığının 3 buçuk milyar lira azaldığını söyledi.

13- ‘Örtülü ödenek’ verisi: 2019’da harcanan tutar 1.5 milyar lirayı buldu

Nereye harcandığı gizli tutulan ‘örtülü ödenek’ten yılın ilk sekiz ayında 1.5 milyar lira harcandı.

14- AKP’li belediye 18 bin 500 liraya 25 adet ‘namazmatik’ aldı

AKP’li Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, vatandaşa dağıtmak üzere 18 bin 500 liraya 25 adet namaz vakitlerini gösterir dijital saat dahil çeşitli ürünler aldı.

15- Adnan Oktar hakim karşısında: Dava 45 gün sürecek

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171’i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya Silivri’de başlandı. 11 Temmuz 2018’de düzenlenen operasyonla başlayan süreç sonrasında açılan dava aralıksız 45 gün sürecek.

16- Eski HSYK genel sekreteri ‘FETÖ’ üyeliğinden 15 yıl ceza aldı

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) genel sekreteri Mehmet Kaya’ya ‘FETÖ’ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararına karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

17- ABD Suriye’de bir hava üssü daha kuruyor

Suriye’deki askeri varlığını artıran ABD, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü kuruyor.

18- Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 58’inci yıldönümünde anıldı

Eski başbakan Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 58’inci yıldönümünde İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.

19- Milli Eğitim’den ‘Mahmut Tuncer’li kitap’ açıklaması: Okullarda kullanılmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada paylaşılan ve türkücü Mahmut Tuncer’in sözüne yer verilen kitabın, okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı olmadığını açıkladı.