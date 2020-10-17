Akşam Postası / 17 Ekim 2020

1. CHP’den cezaevlerinde Covid-19 raporu: ‘Baskı kurmanın bir aracı’

CHP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, ocak-temmuz tarihlerinde Covid-19’un cezaevlerindeki mahkumlar ve mahkum yakınları üzerindeki etkisini inceleyen ve açıklayan bir rapor yayımladı.

2. Erdoğan duyurdu: Karadeniz’de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulundu

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

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3. Azerbaycan: Gence’ye füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Azerbaycan, Ermenistan’ın Gence’ye füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.

4. AKP’li vekil 45 kez test yaptırmış

AKP’li bir milletvekilinin ‘corona’ için 45 kez test yaptırdığı ortaya çıktı.

5. Covid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek’in sağlık durumu stabil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

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6. Pentagon araştırması: Uçakta ‘corona’ bulaşma riski çok düşük

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) araştırmasına göre uçaklardaki havalandırma sistemlerinden corona virüsü bulaşma riski ‘çok düşük.’

7. Derste Muhammed peygamberin karikatürünü gösteren öğretmen öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te bir öğretmen Muhammed Peygamber’in karikatürlerini gösterdiği için öldürüldü.

8. Jacinda Ardern, tarihi bir zaferle, ikinci kez Yeni Zelanda başbakanı seçildi

Oyların neredeyse yüzde 100’ünün sayıldığı Yeni Zelanda seçimlerinde Jacinda Ardern’in İşçi Partisi, daha önce görülmemiş bir çoğunluk ile tarihi bir zafer kazandı.

9. İki kişi yaşadıkları İtalyan köyünde maskesiz dolaşmıyorlar: ‘Prensip meselesi’

Küçük bir İtalyan köyünün tek sakini onlar… Ancak bu ikili işi şansa bırakmıyor ve ısrarla Covid-19 tedbirlerine uyuyor.