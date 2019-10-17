Akşam Postası / 17 Ekim 2019

1- Barış Pınarı Harekatı | Çavuşoğlu: Rusya, YPG’yi Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, karşı çıkmayız

BBC’ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın ‘Ankara ve Şam arasında mesajları ilettiğini’ söyleyerek, “Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, karşı çıkmayız” dedi.

2- Avrupa Birliği ve Britanya, Brexit’te anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Britanya, Brexit için anlaşmaya vardı.

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3- Yargı reformu paketi yasalaştı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

4- Moody’s: ABD yaptırımları Türkiye’nin riskini artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırım talimatı vermesinin Türkiye’nin riskini artıracağını belirtti.

5- Adalet bakanı Halkbank iddianamesi için ‘siyasi şantaj’ dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD’de iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılması üzerine, “Hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye’ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır” dedi.

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6- Arınç’ın damadına ‘FETÖ’den beraat

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Beraat haberini İHA duyurdu.

7- Altı yıl önceki paylaşımlardan ‘cumhurbaşkanına hakaret’e beraat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakanken yaklaşık altı yıl önce sosyal medyada paylaştığı karikatürler nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan karikatürist Cihan Demirci ilk duruşmada beraat etti.

8- Adana’da sosyal medya operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Adana’da PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

9- Gazeteci Çiğdem Toker’e 1.5 milyonluk tazminat davası düşürüldü

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e bir yazısı nedeniyle açılan 1.5 milyon liralık tazminat davası düşürüldü.

10- Üç engelli öğrenciye tecavüzden yargılanan öğretmene 55 yıl hapis

İstanbul’da engelli öğrencilerin müzik eğitimi aldığı bir merkezde üç kız öğrenciye tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan 53 yaşındaki müzik öğretmeni Ramis Ekinci’ye 55 yıl hapis cezası verildi.

11- Zonguldak’ın kanayan yarası: Kaçak madenler ve iş güvenliği

Zonguldak’ta, 2014’ten 2019’un eylül ayı sonuna kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş cinayetlerinde 60 maden işçisinden 20’si, kaçak işletilen maden ocaklarında yaşamını yitirdi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bu konuya bir an önce çözüm bulunması gerek” dedi.

12- Yılın ilk altı ayında 2 bine yakın çiftçi elektrik borcu nedeniyle icralık oldu

Tarımsal sulamada kullandığı elektriğin parasını ödeyemeyen 2 bine yakın çiftçinin icralık olduğu açıklandı.

13- Hükümetin 2020 hedefi: Yıl sonu enflasyon yüzde 8.5

Gelecek yıla ilişkin bütçe ve harcama beklentileri duyuruldu.

14- Uzungöl’de yıkım başlayamadı: Kaçak yapı sahipleri çadır kurup nöbet tutuyor

Trabzon’daki Uzungöl’de bulunan kaçak yapılar günlerdir yıkılamıyor. Yapı sahipleri yedi gün 24 saat nöbete başladı.