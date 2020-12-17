Akşam Postası / 17 Aralık 2020

1. Koca: Sinovac aşısında üçüncü fazda kayda değer yan etki görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevcut verilere dayalı olarak, Çin’de geliştirilen ‘corona’ aşısının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye’de de yürütülen üçüncü faz çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğinin ifade edildiğini bildirdi.

2. Dolarizasyonda tarihi zirve: Döviz hesapları 231 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası verilerine göre 11 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 146.47 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

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3. Sofuoğlu’na, üniversiteler için yaptığı ‘fuhuş evleri’ benzetmesi nedeniyle soruşturma

Fotoğraf: Twitter

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinin cumhuriyet başsavcılığı, üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

4. Hrant Dink davası: Esas hakkındaki savunmalar 22 Aralık’ta başlayacak

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin 113’üncü duruşması bugün yapıldı.

5. Savunma Sanayii başkanından ABD yaptırımı yorumu: Endişeye mahal yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar konusunda endişe edilmemesini istedi.

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6. Yargıtay: Polis maske cezası yazamaz, valilik afişle uyarmadan ceza uygulayamaz

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, polisin maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceği ancak tutanakla valiliğe bildirebileceğine karar verdi. Kararda, valiliğin gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kalkması gerektiği belirtildi.

7. Büyük ikramiye satılan bilete çıkıncaya kadar çekiliş yapılacak

İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıkması durumunda tekrar çekiliş yapılacağını söyledi.

8. ‘Şırınga çikolata’, çocuğun ölümüne neden olmuştu: Firmanın iki yetkilisi tutuklandı

Diyarbakır’da ‘şırınga’ şeklindeki çikolatayı yemesinin ardından hayatını kaybeden yedi yaşındaki Miraç Umut Bilgi’ye ilişkin davada, firma yetkilileri sorumlu bulundu. Firmanın iki yetkilisi tutuklandı.

9. Putin: Bazı konularda anlaşamasak da Erdoğan sözünün eri

Fotoğraf: DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile her zaman aynı fikirde olmadığını, ancak Erdoğan’ın her zaman sözünü tuttuğunu söyledi.

10. Ian McKellen aşı oldu: Gandalf ‘corona’ya da ‘Geçemezsin’ dedi

Fotoğraflar: Twitter

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinde Gandalf karakterini canlandıran usta oyuncu Sir Ian McKellen Covid-19 aşısı oldu: “Kendimi çok şanslı hissediyorum.”

11. 38 yıl suçsuz yere hapis yattıktan sonra serbest: Şahit, yalan söylediğini itiraf etti

Fotoğraf: CNN International

ABD’nin Michigan eyaletinde, üniversite öğrencisiyken, bir evi kundaklayarak ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen kişi, 38 yıl sonra, tanığın yalancı şahitlik yaptığını itiraf etmesiyle serbest kaldı.

12. Zor telaffuz edilen bulvarın ismi değişti: ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’dı; sadece ‘Bangabandhu’ oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla zor telaffuz edilen ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nın ismi, ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak değiştirildi.