Akşam Postası / 17 Aralık 2019

1- ABD savunma bakanı: Erdoğan’ın İncirlik sözlerini gazetede gördüm

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, “Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir” dedi.

2- Danıştay yedi yıl sonra genelgeyi iptal etti: 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yedi yıl sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti. 19 Mayıs kutlamaları stadyumlarda yapılabilecek.

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3- Muş’ta HDP’li başkan ve yardımcılarına gözaltı

Muş’ta HDP’li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, yardımcısı Eylem Saruca, HDP’li Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan ve yardımcısı Mahmut Yalçın ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alındı.

4- İmamoğlu’ndan İstanbul ulaşımına yorum: Tam bir ömür törpüsü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda” dedi.

5- İzmir’deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest

Şili’de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini pazar günü İzmir’de yapan gruptan gözaltına alınan 20 kadın, emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

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6- ‘Şırınga çikolata’ nedeniyle hayatını kaybeden Mert’in ölümüne ilişkin soruşturmaya yayın yasağı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

7- 12 yaşındaki kıza cinsel istismara üç yıl dokuz ay hapis

Kayseri’de bina görevlisi olarak çalıştığı apartmanda oturan 12 yaşındaki A.Ö. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılan Şaban S. üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

8- Mansur Yavaş: Çiftçiye 400 ton yem bitkisi bedava verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üretim yapacak çiftçilere 400 ton yem bitkisi tohumunun bedava verileceğini duyurdu.

9- Ankara’da 35 bin metrekarelik arazi ‘imar değişikliği’yle AKP’ye yakın vakfa verildi

Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Beytepe Mahallesi’ndeki 35 bin metrekarelik arazi için nazım imar planı değişikliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli arazi başkanlığını AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün yürüttüğü Türkiye Verimlilik Vakfı’na verildi.

10- İddia: İsrail, doğalgaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin, “Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddiyse biz müzakereye açığız” dediğini söyledi.

11- Eski Pakistan cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi

Eski Pakistan cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.

12- Anlaşma imzalandı: Google sunucuları 2020’de Türkiye’ye geliyor

Google, sunucularını Türkiye’ye getirmek için Türk Telekom ile anlaşma imzaladı. Buna göre 2020’de Türkiye’deki Google internet trafiğinin yüzde 50’si Türkiye’deki sunuculardan yönetilecek.

13- CHP’li Tanrıkulu’ndan Şehir Üniversitesi için soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bilim Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devletten bedelsiz olarak 400 dönümlük arazi tahsis edildiği ve üniversitenin inşaatına başlamak için araziyi teminat göstererek kredi kullandığı iddialarını Meclis’e taşıdı.

14- BDDK’dan bankalara: Kar dağıtmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara 2019 karlarını dağıtmama tavsiyesinde bulundu.

15- Meclis’te verilen 21 bin 504 soru önergesinin yarıdan fazlası yanıtlanmadı

Meclis’in 27’inci döneminde toplam 21 bin 504 soru önergesinden 11 bin 663’ü yanıtlanmazken, 7 bin 658’i ise vakti geçtikten sonra yanıtlandı.

16- Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü tur: TİSK gelecek toplantıda teklifini sunacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.