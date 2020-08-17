Akşam Postası / 17 Ağustos 2020

1- Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

2- Vakaların arttığı Ankara’da yeni kısıtlama ve yaptırımlar getirildi

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 önlemleri kapsamında kent için dokuz yeni karar aldı.

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3- Yaklaşık 10 bin TL ediyor: Albayrak kişi başına 1291 dolar borcu iyiye yordu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda” dedi.

4- Metropoll anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 39.2

Metropoll Araştırma’nın yeni anketine göre AKP yüzde 33.2, CHP yüzde 20.5 oya sahip.

5- İmamoğlu: Kanal İstanbul, malum şirketler için rüya gibi bir proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un yapılması halinde kentin su kaynaklarının üçte birinin yok olacağını ifade etti.

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6- Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlar’ı: Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak partilerin birlikteliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘dostlarımız’ ifadesini açtı: “Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak, bölgesinde ve dünyada güçlü kılacak insanların, partilerin birlikteliği.”

7- İstanbul’da ilk ‘alternatif baro’ için imza süreci başladı

İstanbul’da ilk alternatif baronun kurulması için imza süreci başlatıldı.

8- Kurban Bayramı öncesi kartla ödemede rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı’nda 10 milyar liralık kartlı ödeme yapıldığını, geçen seneye göre yüzde 36 artış kaydedildiğini bildirdi.

9- İkinci el cep telefonunda ‘bir yıl garanti’ dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabilmesi için düzenleme hazırlandığını söyledi.

10- Erdoğan, en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını sürecinin en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini bu hafta yapacak.

11- ‘Evden çalışmaya devam’ diyenlere altı öneri

Salgın nedeniyle evden çalışmaya daha uzun bir süre devam edeceklerin bu yeni düzene uyum sağlayabilmesi için altı öneri var.