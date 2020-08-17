Akşam Postası / 17 Ağustos 2020

1- Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
Erdoğan’dan 17 Ağustos paylaşımı: Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla devam
Profesör: Birçok ilde 7.6’ya varan depremler olabilir
2- Vakaların arttığı Ankara’da yeni kısıtlama ve yaptırımlar getirildi
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 önlemleri kapsamında kent için dokuz yeni karar aldı.
3- Yaklaşık 10 bin TL ediyor: Albayrak kişi başına 1291 dolar borcu iyiye yordu!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumda” dedi.
Asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu Türkiye’de açlık sınırı 2 bin 385 liraya çıktı
Bütçe açığında yıllık hedef yedi ayda geçildi: 140 milyar lira
4- Metropoll anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 39.2
Metropoll Araştırma’nın yeni anketine göre AKP yüzde 33.2, CHP yüzde 20.5 oya sahip.
5- İmamoğlu: Kanal İstanbul, malum şirketler için rüya gibi bir proje
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un yapılması halinde kentin su kaynaklarının üçte birinin yok olacağını ifade etti.
6- Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlar’ı: Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak partilerin birlikteliği
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘dostlarımız’ ifadesini açtı: “Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak, bölgesinde ve dünyada güçlü kılacak insanların, partilerin birlikteliği.”
7- İstanbul’da ilk ‘alternatif baro’ için imza süreci başladı
İstanbul’da ilk alternatif baronun kurulması için imza süreci başlatıldı.
8- Kurban Bayramı öncesi kartla ödemede rekor kırıldı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı’nda 10 milyar liralık kartlı ödeme yapıldığını, geçen seneye göre yüzde 36 artış kaydedildiğini bildirdi.
9- İkinci el cep telefonunda ‘bir yıl garanti’ dönemi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabilmesi için düzenleme hazırlandığını söyledi.
10- Erdoğan, en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini yapacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını sürecinin en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini bu hafta yapacak.
11- ‘Evden çalışmaya devam’ diyenlere altı öneri
Salgın nedeniyle evden çalışmaya daha uzun bir süre devam edeceklerin bu yeni düzene uyum sağlayabilmesi için altı öneri var.