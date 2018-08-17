Akşam Postası / 17 Ağustos 2018

1. Trump yeni polemik açtı: Türkiye ABD’den yıllarca yararlandı, ilişkileri azaltıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin yıllarca ABD’den yararlandığını belirterek “Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz” dedi.

2. ‘Ekonomik savaş’a nefer yok: Erdoğan’ın çağrısına rağmen döviz mevduatı arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta dövizlerin TL’ye çevrilmesi yönünde yaptığı açıklamadan sonraki bir haftada dolar mevduatının azalmak bir yana 1.3 milyar dolar arttığı tespit edildi. Faizsiz sistemle hizmet veren bankalardaki mevduatlarda bir gerileme gözlenmedi.

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3. Bedellide talep rekoru: İki haftada, önceki beş uygulamanın toplamına yaklaşıldı

Bedelli askerlik başvuruları, başvuru süresinin başlamasının ikinci haftasında 340 bine ulaştı.

4. Arapların gündemi Türkiye ve Katar: Emirin tek arzusu korunmak

Katar Emiri Temim’in, döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak ekonomik çalkantı yaşayan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, Arap medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

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5. ‘Booking’i kapatan hakim: Bu kararım yüzünden sürgün edildim

İstanbul Ticaret Mahkemesi’nden alınıp İstanbul Anadolu iş Mahkemesi’ne görevlendirilen hakim Keskin Karakurt, Hollanda menşeili online rezervasyon portalı booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermesi nedeniyle sürgün edildiğini öne sürdü.

6. Türkiye’nin Oscar adayı: Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’

Türkiye’nin Oscar adayı yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’ oldu.

7. Kesin bilgi… Unuttuk, unutturduk: Boş meydanda deprem anması

17 Ağustos 1999 depreminin 19’ncu yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anılırken törenlere katılımın az olması dikkat çekti.

8. OHAL Komisyonu’nda son durum: 30 bin başvurudan 1900’ü kabul

Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilenler ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 30 bin başvuruyu sonuçlandırdı. 1900 başvuru kabul edildi.

9. Üç askerin ‘dost ateşi’yle hayatını kaybettiği beldenin başkanı gözaltında

PKK operasyonu sırasında bir askerin el yapımı patlayıcının infilakı, üç askerin de ‘dost ateşi’ sonucunda hayatını kaybettiği Adıyaman’ın Kömür beldesinde DBP’li belediye başkanı Yusuf Yuka dahil dört kişi gözaltına alındı.

10. Uzmana göre ‘iş çığrından çıktı’: Doğu Karadeniz’de ‘imar barışı’na 70 bin başvuru

Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin’de, ‘imar barışı’na başvuru sayısı 70 bine ulaştı. Başvuruların çoğunluğunu yaylalar, dere yatakları üzeri ya da kenarlarındaki kaçak yapılar oluşturuyor.