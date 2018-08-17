Akşam Postası / 17 Ağustos 2018

1. Trump yeni polemik açtı: Türkiye ABD’den yıllarca yararlandı, ilişkileri azaltıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin yıllarca ABD’den yararlandığını belirterek “Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz” dedi.
Üst mahkeme inceledi: Brunson’ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı itirazına ret
2. ‘Ekonomik savaş’a nefer yok: Erdoğan’ın çağrısına rağmen döviz mevduatı arttı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta dövizlerin TL’ye çevrilmesi yönünde yaptığı açıklamadan sonraki bir haftada dolar mevduatının azalmak bir yana 1.3 milyar dolar arttığı tespit edildi. Faizsiz sistemle hizmet veren bankalardaki mevduatlarda bir gerileme gözlenmedi.
Harcama eğilimi dipte: Yüzde 6.5 düşen tüketici güveni yılın en kötü seviyesinde
Hazine’den reel sektör için yeni önlemler: Bankalara ‘kolay kredi verin’ tavsiyesi
Kurun zikzakları baş döndürüyor: Yüzde 10 aşağı, yüzde 10 yukarı
Bakanlıktan sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketi
Merkez Bankası beklentiyi yükseltti: Yıl sonu dolar kuru 5.96
3. Bedellide talep rekoru: İki haftada, önceki beş uygulamanın toplamına yaklaşıldı
Bedelli askerlik başvuruları, başvuru süresinin başlamasının ikinci haftasında 340 bine ulaştı.
4. Arapların gündemi Türkiye ve Katar: Emirin tek arzusu korunmak
Katar Emiri Temim’in, döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak ekonomik çalkantı yaşayan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, Arap medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.
Star’daki iddia: Katar yatırımının içinde İstanbul ve birkaç şehirde arsa alınması var
5. ‘Booking’i kapatan hakim: Bu kararım yüzünden sürgün edildim
İstanbul Ticaret Mahkemesi’nden alınıp İstanbul Anadolu iş Mahkemesi’ne görevlendirilen hakim Keskin Karakurt, Hollanda menşeili online rezervasyon portalı booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermesi nedeniyle sürgün edildiğini öne sürdü.
6. Türkiye’nin Oscar adayı: Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’
Türkiye’nin Oscar adayı yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’ oldu.
7. Kesin bilgi… Unuttuk, unutturduk: Boş meydanda deprem anması
17 Ağustos 1999 depreminin 19’ncu yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anılırken törenlere katılımın az olması dikkat çekti.
CHP’li Tanrıkulu hatırlattı: İstanbul’da 493 olan deprem toplanma alanı 77’ye düştü
1999 depreminin ‘sembolü’: Veli Göçer inşaat ve arsa ofisini yeniden açtı
8. OHAL Komisyonu’nda son durum: 30 bin başvurudan 1900’ü kabul
Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilenler ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 30 bin başvuruyu sonuçlandırdı. 1900 başvuru kabul edildi.
9. Üç askerin ‘dost ateşi’yle hayatını kaybettiği beldenin başkanı gözaltında
PKK operasyonu sırasında bir askerin el yapımı patlayıcının infilakı, üç askerin de ‘dost ateşi’ sonucunda hayatını kaybettiği Adıyaman’ın Kömür beldesinde DBP’li belediye başkanı Yusuf Yuka dahil dört kişi gözaltına alındı.
10. Uzmana göre ‘iş çığrından çıktı’: Doğu Karadeniz’de ‘imar barışı’na 70 bin başvuru
Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin’de, ‘imar barışı’na başvuru sayısı 70 bine ulaştı. Başvuruların çoğunluğunu yaylalar, dere yatakları üzeri ya da kenarlarındaki kaçak yapılar oluşturuyor.