Akşam Postası / 17 Ağustos 2017

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

1- Son örnek: 80 bin nüfuslu mahallenin deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu

17 Ağustos depreminin 18’inci yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Ünalan Mahallesi’nin tek büyük deprem toplanma alanının da bulunduğu Şampiyon Spor Tesisleri’ne ait araziye TÜRGEV yurdu yapılacak. Alan paravanlarla çevrildi.

2- Havasızlıktan ölen çocukla ilgili ilk ifadede yalan söylenmiş

İzmir’de kreş servisinde unutulup havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’le ilgili kreş yetkililerinin ilk ifadelerinde yalan söylediği ortaya çıktı. Ailesine Alperen’in uyku saatinde uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını aktaran yetkililer, polis sorgusunda gerçeği anlattı.

Reklam

3- ‘Otur, sıfır’: Türkiye eğitimde refah sıralamasında son sırada

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre ‘eğitimde refah’ sıralamasında 10 üzerinden 0 puanla Meksika’yla birlikte son sırada yer aldı.

4- Donanma komutanı istifa etti

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele istifa etti.

5- Ama müfredatta yok: Bakan evrime karşı değilmiş

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, müfredattan çıkarılan evrim için, “Karşı değiliz. Bilim bir şey diyorsa buna karşı olabilmek mümkün değil” dedi.

6- Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Zorla müdahale edilecek diye uyumuyorlar

Doktor Aysel Ülker, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın kendilerine zorla sağlık müdahalesi yapılacağı endişesiyle sabaha kadar uyumadığını söyledi.

7- Kılıçdaroğlu ‘Hedef benim’ dedi: Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedefe oturtan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tasfiye’ girişiminde bulunduğunu savunarak, “Erdoğan kaybedeceğini gayet net biliyor” dedi.

8- İhraç edildiği üniversitede öğrenciliği engellenen akademisyen ‘kapıya dayandı’

OHAL KHK’sıyla ihraç edildiği Ankara Üniversitesi’ne öğrenci olarak girmesi özel yönetmelikle engellenen akademisyen Dr. Cenk Yiğiter, kayıt yaptıramayınca okulun kapısına dayandı.

9- HDP’li Kürkçü: Bizim için en önemli mesele, Erdoğan diktatörlüğüne karşı ittifak

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, seçim ittifakının gündemlerinde olmadığını belirterek, “Bizim için şu an en önemli mesele, Tayyip Erdoğan diktatörlüğü karşısında, kurmuş oldukları baskı düzeni ve ittifaklar konusunda mukabil ittifakı oluşturmaktır” dedi.

10- HDP’li vekil kendini Hasankeyf’e zincirledi

DP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, riskli kayaların düşürüldüğü Hasankeyf’te kendisini zincirledi.

12- Gözaltındaki DBP eş genel başkanı serbest bırakıldı

dana’da beş gün önce gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan serbest bırakıldı.

13- ‘Erdoğan aşığı’ Sancak medyadan çekildi

İktidara en yakın işadamlarından Ethem Sancak, ES Medya’yı sattı.

14- Beşiktaş’ta neolitik döneme ait kalıntılar bulundu

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki metro istasyon inşaatında neolitik döneme ait kalıntılara rastlandı. Günümüzden 6 bin yıl öncesine gittiği tahmin edilen buluntular İstanbul Boğazı için de bir ilk.

15- ‘FETÖ’ tutuklusu komedyen Atalay Demirci’nin tahliyesine savcılıktan itiraz

Darbe girişiminin ardından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve bir yıl sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Atalay Demirci’nin tahliyesine savcılık itiraz etti.

16- Adana’da kadın cinayeti

Şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ay uzaklaştırma cezası alan Şerafettin Yörük, eşi Zeynep Yörük’ü bıçaklayarak öldürdü.