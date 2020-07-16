Akşam Postası / 16 Temmuz 2020

1- Kılıçdaroğlu’na ‘Man Adası’ndan ikinci tazminat cezası: 359 bin lira

İstinafın bozma kararı sonrası yeniden görülen ‘Man Adası‘ davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

2- Bilim Kurulu üyesinden ‘çözüm’ önerisi: İsteyen bir yıl çocuğunu okula göndermesin

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, açılış tarihi ve önlemlerle gündemden düşmeyen okullarla ilgili uyardı: “Mesafe ve maskeyi çocuklara uygulatmak çok zor olacak.”

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3- Gazeteci Deniz Yücel’e iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezası

Almanya’da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından ise beraat etti4.

4- Bütçe haziranda 19.4 milyar; ilk altı ayda 109.5 milyar TL açık verdi

Bütçe dengesi haziranda -19.4 milyar TL olarak kaydedildi.

5- ‘Şike davası’ gergin başladı: Aziz Yıldırım, Trabzonspor avukatını ‘FETÖ’cüye benzetti

Fotoğraf: AA

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu ‘futbolda şike’ davası yeniden görülmeye başladı. Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, “Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bundan dolayı beraatime karar verilmiştir. Yine beraatimi istiyorum” dedi.

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6- Van Gölü’nde iki kişinin daha cesedine ulaşıldı: Can kaybı 39’a çıktı

Van’da, 27 Haziran’da göle açılan sığınmacı teknesinin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 39’a yükseldi.

7- Twitter, iç sistemleri ‘hack’lenince bazı üst düzey hesapları ‘sessiz’e aldı

Twitter, bilgisayar korsanlarının ABD başkan adayı Joe Biden, televizyon yıldızı Kim Kardashian, eski ABD başkanı Barack Obama ve milyarder Elon Musk gibi ünlü isimlerin hesaplarını dijital para talep etmek için ele geçirdiğini açıkladı.